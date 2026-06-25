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Decenijama unazad, klasične drvene terase predstavljale su standardni i neizostavni deo uređenja dvorišta. Međutim, prema rečima stručnjaka, u skorije vreme dobile su snažnu alternativu. Sve više domaćina bira ekološki svesniju opciju za svoje okućnice, propusno (porozno) popločavanje.

Ovo rešenje, koje se odlikuje elegancijom, prilagodljivošću i izuzetnim svojstvima drenaže atmosferskih vode, ubrzano postaje omiljeni izbor za savremene bašte. Bilo da vam je cilj prevencija poplava ili ekološki održivije uređenje okoline, propusno popločavanje se nameće kao savršena zamena za standardne terase. Ukoliko planirate preuređenje eksterijera ove letnje sezone, ovo bi moglo biti idealno rešenje.

Šta podrazumeva propusno popločavanje

Iako na tržištu možemo naći razne varijante ovakvog popločavanja, svima im je jedno zajedničko, umesto da se voda sliva niz površinu ili pravi bare, ovi materijali dozvoljavaju da je zemlja upije. Glavni cilj im je unapređenje drenažnog sistema u dvorištu, dok istovremeno čuvaju prefinjen i vizuelno atraktivan dizajn.

Foto: Profimedia

Stručnjak za zelenu infrastrukturu i kontrolu atmosferskih voda, Olivia Harris, ističe:

- Fleksibilno propusno popločavanje postaje sve popularnija alternativa tradicionalnim baštenskim terasama. S obzirom na to da voda prolazi kroz propusne materijale umesto da se skuplja na površini ili otiče, porozno popločavanje omogućava efikasnije upravljanje atmosferskim vodama.

Domaćinstva koja se nalaze u regijama gde su česte poplave naročito cene propusne ploče, s obzirom na to da one drastično umanjuju obim vode koji odlazi u kanalizaciju. Ipak, za maksimalnu efikasnost ovog sistema, pored samih ploča neophodno je implementirati i rešetkastu konstrukciju, ali i adekvatnu drenažnu podlogu, poput lomljenog kamena ili zemlje.

Osnivači studija The Outside Design Studio, Catherine Trudeau i Paul Blanding, objašnjavaju način funkcionisanja:

- Propusni materijali u pejzažnom dizajnu omogućavaju vodi da se upije u tlo umesto da otiče u kanalizacioni sistem. Kod propusnog sistema popločavanja ploče su postavljene sa malim razmacima koji su ispunjeni čistim, uglastim kamenom kako bi voda mogla nesmetano da prolazi. Podloga ispod njih takođe mora biti propusna kako bi voda mogla da prolazi kroz ceo sistem.

Foto: Volodymyr Bilobaba / Alamy / Profimedia

Zbog čega raste popularnost propusnog popločavanja

Mada drvene konstrukcije veoma dobro vizuelno odvajaju celine u dvorištu, propusno popločavanje nudi veliku estetsku prednost – sposobnost da se savršeno stopi sa postojećim pejzažom. Šupljine u rešetkama mogu se popuniti travom, šljunkom ili čak malčom od kore drveta, što rezultira veoma prirodnim i harmoničnim izgledom.

Olivia Harris ukazuje na ovu prednost:

- Porozno popločavanje vlasnicima kuća nudi ono što tradicionalne baštenske terase ne mogu, besprekornu integraciju sa postojećim pejzažnim uređenjem. Sistemi ispunjeni travom lako se stapaju sa travnjacima i baštama, dok varijante ispunjene šljunkom stvaraju prirodan i teksturiran izgled.

Međutim, drvenim podlogama je prilično teško postići vizuelni sklad ukoliko parcela ima nepravilan oblik. S druge strane, propusne ploče se daleko jednostavnije oblikuju prema specifičnostima i konfiguraciji terena.

- Neki sistemi propusnog popločavanja mogu se postaviti u zakrivljenim ili potpuno prilagođenim konfiguracijama. Na taj način površina postaje promišljen deo pejzažnog dizajna, a ne vizuelni prekid - dodaje Olivia Harris.

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Funkcionalnost i ekološka održivost

Zaključak je da propusno popločavanje predstavlja savršen spoj lepote i praktičnosti. Stručnjak za uređenje eksterijera, Dawn De Feo, pojašnjava:

- Mnogi vlasnici kuća nisu svesni koliko problema može uzrokovati oticananje vode sa nepropusnih površina sve dok se ne suoče sa barama, erozijom ili nakupljanjem vode u blizini doma. Dekorativni šljunčani i propusni kameni sistemi idealno rešavaju te probleme, a pritom zadržavaju luksuzan izgled baštenskog prostora.

Pored navedenog, ovo je jedan od najnaprednijih ekoloških pristupa uređenju dvorišta. Doprinosi tome da zemlja tokom vrelih letnjih meseci sačuva veći nivo vlage, a u toku zime sprečava formiranje leda jer voda ne ostaje na površini, već oticanjem dublje prodire u tlo.

Operativni direktor kompanije System Pavers, Aaron Brundage, sumira njegove benefite: