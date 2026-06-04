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Trendovi u uređenju dvorišta se stalno menjaju, ali pojedina rešenja uspevaju da nadžive prolazne mode. Upravo takvu renesansu trenutno doživljavaju kameni vrtovi, odnosno kamenjari, koji se vraćaju na velika vrata i postaju jedan od najtraženijih trendova u uređenju spoljnog prostora.

Nekada su krasili brojna dvorišta tokom šezdesetih godina prošlog veka, a danas ih vlasnici kuća i vikendica ponovo biraju zbog njihove praktičnosti, jednostavnog održavanja i elegantnog izgleda.

Stručnjaci za pejzažnu arhitekturu ističu da sve veća popularnost kamenjara nije slučajna. Sve više ljudi želi dvorište koje izgleda lepo tokom cele godine, a pritom ne zahteva mnogo rada ni velike količine vode.

Zašto su kamenjari ponovo hit?

Za razliku od klasičnih cvetnih leja koje tokom hladnijih meseci često deluju prazno i neuredno, kameni vrtovi zadržavaju svoju strukturu i dekorativnost u svim godišnjim dobima.

Osim toga, savršeno se uklapaju u moderne trendove uređenja koji favorizuju minimalizam, prirodne materijale i funkcionalnost.

Njihovoj popularnosti doprinele su i društvene mreže poput TikToka i Instagrama, gde se svakodnevno dele inspirativni primeri kamenjara, zen vrtova i minimalistički uređenih bašti.

1/6 Vidi galeriju Kameni vrt Foto: wisnupriyono/Shutterstock, Photomann7/Shutterstock, Labellepatine/Shutterstock

Manje zalivanja, manje posla

Jedna od najvećih prednosti kamenih vrtova jeste činjenica da zahtevaju znatno manje održavanja od tradicionalnih bašti.

U njima se najčešće sade biljke koje dobro podnose sušu i visoke temperature, pa nema potrebe za čestim zalivanjem i intenzivnom negom.

Zbog toga su kamenjari posebno privlačni:

- vlasnicima kuća u toplijim krajevima,

- ljudima koji nemaju mnogo vremena za održavanje vrta,

- svima koji žele lepo uređeno dvorište bez velikih troškova.

Stručnjaci dodaju da ovakav način uređenja može doprineti i manjoj potrošnji vode, što postaje sve važnije usled sve toplijih leta i dužih sušnih perioda.

Kako napraviti kameni vrt?

Kameni vrt može biti jednostavno rešenje za mali prostor, ali i pravi pejzažni projekat koji potpuno menja izgled dvorišta.

Neko će se odlučiti za kombinaciju šljunka, dekorativnog kamenja i nekoliko pažljivo odabranih biljaka, dok će drugi dodati staze, male vodene elemente ili kutak za opuštanje inspirisan zen baštama.

Najvažnije pravilo jeste da vrt bude prilagođen prostoru i ličnom ukusu. Čak i mali deo dvorišta može postati atraktivan uz kombinaciju:

- dekorativnog kamenja,

- šljunka,

- sukulenata,

- ukrasnih trava,

- biljaka otpornih na sušu.

Biljke koje najbolje uspevaju u kamenjarima

Za ovakve vrtove najčešće se biraju vrste koje uspevaju i sa minimalnom količinom vode.

Među najpopularnijim izborima nalaze se:

lavanda,

majčina dušica,

sukulenti,

ukrasne trave,

niske cvetnice koje dobro podnose jako sunce.