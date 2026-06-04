Zaboravite betonske staze: Ovo rešenje hladi dvorište leti, a na jesen rešava veliki problem
Trendovi u uređenju dvorišta se stalno menjaju, ali pojedina rešenja uspevaju da nadžive prolazne mode. Upravo takvu renesansu trenutno doživljavaju kameni vrtovi, odnosno kamenjari, koji se vraćaju na velika vrata i postaju jedan od najtraženijih trendova u uređenju spoljnog prostora.
Nekada su krasili brojna dvorišta tokom šezdesetih godina prošlog veka, a danas ih vlasnici kuća i vikendica ponovo biraju zbog njihove praktičnosti, jednostavnog održavanja i elegantnog izgleda.
Stručnjaci za pejzažnu arhitekturu ističu da sve veća popularnost kamenjara nije slučajna. Sve više ljudi želi dvorište koje izgleda lepo tokom cele godine, a pritom ne zahteva mnogo rada ni velike količine vode.
Zašto su kamenjari ponovo hit?
Za razliku od klasičnih cvetnih leja koje tokom hladnijih meseci često deluju prazno i neuredno, kameni vrtovi zadržavaju svoju strukturu i dekorativnost u svim godišnjim dobima.
Osim toga, savršeno se uklapaju u moderne trendove uređenja koji favorizuju minimalizam, prirodne materijale i funkcionalnost.
Njihovoj popularnosti doprinele su i društvene mreže poput TikToka i Instagrama, gde se svakodnevno dele inspirativni primeri kamenjara, zen vrtova i minimalistički uređenih bašti.
Manje zalivanja, manje posla
Jedna od najvećih prednosti kamenih vrtova jeste činjenica da zahtevaju znatno manje održavanja od tradicionalnih bašti.
U njima se najčešće sade biljke koje dobro podnose sušu i visoke temperature, pa nema potrebe za čestim zalivanjem i intenzivnom negom.
Zbog toga su kamenjari posebno privlačni:
- vlasnicima kuća u toplijim krajevima,
- ljudima koji nemaju mnogo vremena za održavanje vrta,
- svima koji žele lepo uređeno dvorište bez velikih troškova.
Stručnjaci dodaju da ovakav način uređenja može doprineti i manjoj potrošnji vode, što postaje sve važnije usled sve toplijih leta i dužih sušnih perioda.
Kako napraviti kameni vrt?
Kameni vrt može biti jednostavno rešenje za mali prostor, ali i pravi pejzažni projekat koji potpuno menja izgled dvorišta.
Neko će se odlučiti za kombinaciju šljunka, dekorativnog kamenja i nekoliko pažljivo odabranih biljaka, dok će drugi dodati staze, male vodene elemente ili kutak za opuštanje inspirisan zen baštama.
Najvažnije pravilo jeste da vrt bude prilagođen prostoru i ličnom ukusu. Čak i mali deo dvorišta može postati atraktivan uz kombinaciju:
- dekorativnog kamenja,
- šljunka,
- sukulenata,
- ukrasnih trava,
- biljaka otpornih na sušu.
Biljke koje najbolje uspevaju u kamenjarima
Za ovakve vrtove najčešće se biraju vrste koje uspevaju i sa minimalnom količinom vode.
Među najpopularnijim izborima nalaze se:
lavanda,
majčina dušica,
sukulenti,
ukrasne trave,
niske cvetnice koje dobro podnose jako sunce.
Osim što izgledaju dekorativno tokom većeg dela godine, ove biljke uglavnom ne zahtevaju mnogo nege, što kamenjare čini jednim od najpraktičnijih rešenja za moderno dvorište.