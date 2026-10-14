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Iako većina ljudi veruje da je njihov PIN dovoljno bezbedan, pojedine kombinacije su toliko predvidljive da ih je moguće pogoditi u samo nekoliko pokušaja. Posebno zabrinjava činjenica da se upravo najjednostavniji nizovi brojeva i dalje često koriste za zaštitu mobilnih telefona, bankovnih kartica i drugih uređaja.

U vremenu kada na pametnim telefonima čuvamo gotovo sve, od privatnih fotografija i poruka do pristupa mobilnom bankarstvu, bezbednost uređaja je važnija nego ikad. Ipak, mnogi korisnici prilikom odabira PIN-a prednost daju jednostavnosti pamćenja, zanemarujući pritom koliko takva odluka može ugroziti njihove podatke.

Četvorocifreni PIN ima ukupno 10.000 mogućih kombinacija, od 0000 do 9999. Na prvi pogled to se čini kao velik broj, ali stvarni problem leži u činjenici da ljudi ne biraju brojeve potpuno nasumično. Naprotiv, određene kombinacije pojavljuju se znatno češće od drugih.

Popularne kombinacije

Među najpoznatijim primerima nesigurnih PIN-ova nalaze se 1234, 0000, 1111 i 1212. Reč je o nizovima koje je izuzetno lako zapamtiti, ali upravo zbog njihove jednostavnosti mogu biti prvi na spisku kombinacija koje će neko pokušati da pogodi.

Da problem nije samo teorijski, pokazala je i poznata analiza stručnjaka za bezbednost Nika Berija (Nick Berry), koji je proučavao milione četvorocifrenih lozinki iz dostupnih skupova kompromitovanih podataka. Prema njegovoj analizi, kombinacija 1234 bila je ubedljivo najzastupljenija, sa udelom većim od deset odsto.

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Važno je pritom naglasiti da su analizirane četvorocifrene lozinke, a ne isključivo PIN-ovi bankovnih kartica. Ipak, rezultati dobro ilustruju koliko su ljudi skloni biranju jednostavnih i predvidljivih brojeva.

Mnogi korisnici misle da su izbegavanjem kombinacija poput 0000 ili 1111 već učinili dovoljno za bezbednost. Međutim, postoji čitav niz drugih obrazaca koji takođe nisu dobar izbor.

Na primer, nizovi 1234 i 4321, ponavljanja poput 5656 ili 7878, kao i kombinacije koje na brojčanoj tastaturi prave jednostavan oblik, mogu biti lako predvidljive.

Problem je što osobe koje pokušavaju neovlašćeno da pristupe uređaju često ne nagađaju potpuno nasumično. Poznavanje ljudskih navika može im pomoći da prvo isprobaju najčešće korišćene kombinacije.

Ipak, mnogi savremeni uređaji i bankovni sistemi imaju ograničenja broja pogrešnih pokušaja, vremenska odlaganja i dodatne bezbednosne mehanizme. Zbog toga predvidljiv PIN ne znači automatski da će neko uspeti da pristupi uređaju ili računu, ali nepotrebno povećava rizik.

Zašto datum rođenja nije pametan izbor?

Jedna od najčešćih grešaka jeste korišćenje ličnih datuma. Dan i mesec rođenja, godina rođenja, godišnjica braka ili datum rođenja deteta mnogima se čine kao idealno rešenje jer ih gotovo nikada ne mogu zaboraviti.

Međutim, takvi podaci nisu uvek privatni.

Društvene mreže danas otkrivaju mnogo više nego što mislimo. Čestitke za rođendan, javno objavljene fotografije i drugi lični podaci mogu pomoći nekome ko pokušava da pogodi PIN.

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Na primer, ako osoba koristi datum rođenja u obliku DDMM, neko ko zna njen rođendan već ima potencijalnu kombinaciju za pokušaj pristupa.

Zbog toga je preporučljivo izbegavati sve brojeve koji se mogu povezati sa vašim identitetom, članovima porodice ili važnim životnim događajima.

Ako uređaj omogućava odabir dužeg PIN-a, stručnjaci za sajber bezbednost preporučuju korišćenje najmanje šest cifara, pod uslovom da je kombinacija nasumična i nepredvidljiva.

Značajna razlika

Razlika je značajna. Dok četvorocifreni PIN ima 10.000 mogućih kombinacija, šestocifreni ih ima čak milion.

To znači da šestocifreni PIN pruža stotinu puta više mogućih kombinacija od četvorocifrenog.

Naravno, ni duži PIN nije siguran ako se sastoji od očiglednih nizova poput 123456 ili 000000. Dužina je važna, ali jednako je bitno izbegavati pravilne obrasce.

Još jedna česta navika jeste korišćenje istog PIN-a na više mesta. Neki ljudi identičnom kombinacijom otključavaju mobilni telefon, pristupaju određenim aplikacijama i koriste bankovnu karticu.

Takva praksa može biti posebno opasna ako neko uspe da sazna jedan od tih kodova.

Na primer, osoba koja posmatra korisnika dok unosi PIN za otključavanje mobilnog telefona mogla bi pokušati da istu kombinaciju upotrebi i za druge usluge ili uređaje.

Zbog toga je preporučljivo koristiti različite PIN-ove, naročito za bankovne kartice i mobilne uređaje.