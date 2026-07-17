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Svako ko je ikada izgubio bankovnu karticu ili mu je ona bila ukradena zna koliko je neprijatan osećaj straha da bi mogao da ostane bez novca. Međutim, opasnost postoji i kada koristite previše jednostavan PIN, jer ga lopovi i hakeri mogu lako pogoditi.

Izbor dobrog PIN-a nije jednostavan. Trebalo bi da bude lak za pamćenje, ali dovoljno složen da ga drugi ne mogu pogoditi. Za razliku od lozinki, PIN se sastoji od samo četiri cifre, zbog čega mnogi koriste datum rođenja ili druge lako pamtljive brojeve, što može povećati rizik od zloupotrebe.

Promena pina je jednostavna

Najnovije analize velikih baza podataka pokazuju da korisnici i dalje biraju jednostavne kombinacije, zbog čega ih je znatno lakše pogoditi. Stručnjaci upozoravaju da promena PIN-a može biti jednostavan, ali veoma važan korak u zaštiti ličnih podataka i bankovnih računa.

Najčešći PIN-ovi prvi su na meti prevaranata

Iako postoje čak 10.000 mogućih četvorocifrenih kombinacija, veliki broj ljudi koristi iste PIN-ove. Među najčešćima su:

1234

0000

1111

1212

Često se koriste i nizovi poput 4321, ponavljanja kao što su 2222 i 7777, kao i simetrične kombinacije poput 6969. Upravo ove kodove prevaranti prvo isprobavaju prilikom pokušaja neovlašćenog pristupa karticama ili uređajima.

Stručnjaci upozoravaju i da nije bezbedno koristiti datum rođenja, godinu rođenja, godišnjice ili druge važne datume kao PIN, jer ih je lako pogoditi ako neko raspolaže osnovnim podacima o vlasniku kartice ili telefona.

Kako da zaštitite svoj novac

Ako koristite neki od često korišćenih PIN-ova, nema potrebe da menjate bankovnu karticu ili mobilni telefon. Dovoljno je da izaberete novu kombinaciju koja nije povezana sa ličnim podacima niti prati očigledne obrasce.

Bezbednosni stručnjaci preporučuju da izbegavate uzastopne brojeve, ponavljanja i lako prepoznatljive kombinacije, kao i da za različite kartice i uređaje koristite različite PIN-ove.

Dobar PIN ne mora da bude težak za pamćenje, ali bi trebalo da bude dovoljno nepredvidiv da ga drugi ne mogu lako pogoditi. Jedinstvena kombinacija može značajno smanjiti rizik od krađe novca i zloupotrebe ličnih podataka. Iako deluje kao sitnica, PIN je jedna od najvažnijih linija odbrane vaše finansijske bezbednosti.