Tapete odlaze u zaborav, svi žele ovakav zid: Izgleda kao kamen, a možete ga napraviti sami i bez majstora
- Klasične tapete sve češće zamenjuje dekorativni premaz 'tečni teraco', koji zidovima daje izgled kamena sa šarenim česticama i bez vidljivih spojeva
- Premaz se može naneti i bez majstora, uz dobru pripremu zida, podlogu i probni uzorak pre rada na celoj površini
Klasične tapete sve češće ustupaju mesto dekorativnom premazu koji dočarava izgled kamena prošaranog sitnim detaljima u boji.
Ovaj dekorativni premaz, poznatiji kao "tečni teraco", dočarava izgled kamena prošaranog karakterističnim česticama u boji i daje prostoru upečatljiv izgled bez složenih šara. Posebno dolazi do izražaja na jednom zidu - iza garniture u dnevnoj sobi, uz uzglavlje kreveta ili pored trpezarijskog stola.
Jedna od njegovih glavnih prednosti u odnosu na tapete jeste jedinstvena površina bez vidljivih spojeva i šavova.
Kako pripremiti zid i naneti premaz bez majstora?
Ovakvo osveženje doma možete izvesti i sami, uz pažljivu pripremu zida i praćenje uputstva proizvođača.
Najpre uklonite slojeve stare završne obrade koji se ljušte, popunite pukotine i očistite površinu od prašine. Zatim ravnomerno nanesite odgovarajuću podlogu i sačekajte da se osuši pre nanošenja dekorativnog premaza.
Kada se podloga potpuno osuši, pripremite dekorativnu smesu i nanesite je odgovarajućim alatom, prema uputstvu proizvođača. Debljina sloja i vreme sušenja zavise od odabranog materijala.
Pre nanošenja na ceo zid, napravite probni uzorak na komadu gipsane ploče. Pogledajte ga na dnevnom svetlu i pod večernjim osvetljenjem, jer čestice u boji uživo mogu delovati svetlije i izraženije nego na fotografiji.
Dizajneri savetuju da zid sa izraženom teksturom kombinujete sa jednobojnim nameštajem i jednostavnim zavesama, kako bi prostor delovao skladno i neopterećeno suvišnim detaljima.
Na šta obratiti pažnju pre početka radova?
Ako premaz planirate za kuhinju ili hodnik, proverite koliko je otporan na prljavštinu i da li podnosi vlažno čišćenje. Nekim premazima potrebna je i dodatna zaštita lakom, pa koristite isključivo sredstva koja preporučuje proizvođač.
Pre radova izmerite površinu zida i nabavite dovoljno materijala, uz malu rezervu. Birajte pakovanja iz iste proizvodne serije, jer se nijanse među serijama mogu blago razlikovati.
Biznis Kurir/ZenaBlic