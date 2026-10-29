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Klasične tapete sve češće ustupaju mesto dekorativnom premazu koji dočarava izgled kamena prošaranog sitnim detaljima u boji.

Ovaj dekorativni premaz, poznatiji kao "tečni teraco", dočarava izgled kamena prošaranog karakterističnim česticama u boji i daje prostoru upečatljiv izgled bez složenih šara. Posebno dolazi do izražaja na jednom zidu - iza garniture u dnevnoj sobi, uz uzglavlje kreveta ili pored trpezarijskog stola.

Jedna od njegovih glavnih prednosti u odnosu na tapete jeste jedinstvena površina bez vidljivih spojeva i šavova.

Kako pripremiti zid i naneti premaz bez majstora?

Ovakvo osveženje doma možete izvesti i sami, uz pažljivu pripremu zida i praćenje uputstva proizvođača.

Najpre uklonite slojeve stare završne obrade koji se ljušte, popunite pukotine i očistite površinu od prašine. Zatim ravnomerno nanesite odgovarajuću podlogu i sačekajte da se osuši pre nanošenja dekorativnog premaza.

Kada se podloga potpuno osuši, pripremite dekorativnu smesu i nanesite je odgovarajućim alatom, prema uputstvu proizvođača. Debljina sloja i vreme sušenja zavise od odabranog materijala.

Pre nanošenja na ceo zid, napravite probni uzorak na komadu gipsane ploče. Pogledajte ga na dnevnom svetlu i pod večernjim osvetljenjem, jer čestice u boji uživo mogu delovati svetlije i izraženije nego na fotografiji.

Dizajneri savetuju da zid sa izraženom teksturom kombinujete sa jednobojnim nameštajem i jednostavnim zavesama, kako bi prostor delovao skladno i neopterećeno suvišnim detaljima.

Na šta obratiti pažnju pre početka radova?

Ako premaz planirate za kuhinju ili hodnik, proverite koliko je otporan na prljavštinu i da li podnosi vlažno čišćenje. Nekim premazima potrebna je i dodatna zaštita lakom, pa koristite isključivo sredstva koja preporučuje proizvođač.

Pre radova izmerite površinu zida i nabavite dovoljno materijala, uz malu rezervu. Birajte pakovanja iz iste proizvodne serije, jer se nijanse među serijama mogu blago razlikovati.