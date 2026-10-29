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Svi građani koji dođu u bilo koju menjačnicu u Srbiji moći će da kupe evre i druge devize koliko god im je potrebno i nikakve nestašice na deviznom tržištu nema. U ovo se lično uverila ekipa Kurir Biznisa koja je obišla više menjačnica u Beogradu i u svakoj je dobila informaciju da imaju dovoljno svih stranih valuta.

Povodom informacija da nema dovoljno evra u menjačnicama, oglasili su se i iz Narodne banka Srbije i saopštili da je devizno tržište Srbije potpuno stabilno, što potkrepljuju podatkom da su menjačnice u oktobru građanima prodale 56,3 miliona evra više nego što su od njih otkupile.

- Zbog navoda koji se pojavljuju u medijima Narodna banka Srbije obaveštava javnost da, prema podacima kojima Narodna banka Srbije raspolaže, na osnovu izveštaja koje su danas, 27. oktobra 2026. godine, do 10 časova dostavili ovlašćeni menjači, tokom oktobra meseca ovlašćni menjači su u potpunosti zadovoljili povećanu tražnju građana za evrom, tako da su ostvarili prodaju evra građanima od 571,6 miliona evra i otkup evra od građana od 515,3 miliona evra - piše u saopštenju objavljenom na sajtu NBS.

Dodaje se i da su banke blagovremeno snabdevale menjačnice evrom radi zadovoljenja povećane tražnje građana, te da su im tokom oktobra prodale oko 40,27 miliona evra.

Što se tiče ponedeljka, 26. oktobra, dan posle održanih parlamentarnih izbora, iz NBS ukazuju da su i tog dana menjačnice zadovoljile sve potrebe građana za devizama.

- Ovlašćeni menjači su tog dana vršili transakcije prodaje evra građanima (oko 41.060 transakcije prodaje) u kojima su prodali oko 26,2 miliona evra, kao i transakcije otkupa evra od građana i (oko 137.580 transakcija otkupa), u kojima su otkupili oko 23,4 miliona evra (neto prodaja 2,8 miliona evra) - tvrde u NBS i dodaju:

- To potvrđuje da devizno tržište funkcioniše uredno i da građani mogu da obave menjačke transakcije u skladu sa svojim potrebama. Narodna banka Srbije nastaviće pažljivo da prati sva kretanja i da, u skladu sa svojim mandatom, preduzima odgovarajuće mere radi očuvanja stabilnosti i poverenja u domaću valutu - naglašavaju iz centralne banke.

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Da je snabdevenost menjačnica stranom valuta potpuno normalna, u to se u više menjačnica uverila i ekipa Kurir Biznisa.

- Potražnja za evrima je standardna, nisam primetio da se od ponedeljka devize traže više nego inače. Kurs je stabilan, evra imamo dovoljno - koliko otkupimo, toliko prodamo. U slučaju da nam zafali efektive, uzimamo od poslovnih banaka s kojima sarađujemo, ali za tim nismo imali potrebe ovih nekoliko dana - rekao je jedan od radnika u menjačnici u centru Beograda, koji nije želeo da govori za medije pod imenom i prezimenom.

Očuvanje stabilnosti tržišta Kako bi očuvao stabilnost menjačkog tržišta i obezbedio kontinuirano snabdevanje građana devizama, Izvršni odbor Narodne banke Srbije je juče produžio rok u kom javni poštanski operator i ovlašćeni menjači vraćaju bankama efektivni strani novac kupljen od njih. - Ovom merom omogućeno je da javni poštanski operator i ovlašćeni menjači efektivni strani novac kupljen od banaka vraćaju u roku od 30 dana, umesto dosadašnjeg roka od 15 dana. Navedena mera će se primenjivati do 10. decembra 2026. godine - saopštili su iz NBS.

Slična situacija bila je i u drugim menjačnicama, što nam je potvrdila starija gospođa koja radi u jednom manjem lokalu u samom centru grada.

- Nismo imali nikakvih problema, evra imamo dovoljno za rad. Primetila sam da su poslednjih nekoliko dana za nijansu građani više kupovali, a manje prodavali evro. Međutim, sve su to neki manji iznosi, 50, 100, 200 evra. Valjda je to neki psihološki momenat kod ljudi - ljubazno je rekla radnica u menjačnici.

Udruženje privatnih menjača

I Borislav Brujić, predsednik Udruženja privatnih menjača, potvrdio je za Kurir Biznis da u menjačnicama nema nikakve gužve i da je situacija potpuno normalna.

- Ne vidim nikakve promene. Deviza ima dovoljno i niko nije vraćen iz menjačnice bez deviza koje je tražio, ali trenutno se ne kupuju veći iznosi. Za iznose preko 5.000 evra građani se moraju najaviti dan ranije da bismo obezbedili novac - objašnjava Brujić i dodaje da se kurs "jeste malo pomerio".

Ipak, sve je u granicama koje je propisala NBS, pa menjačnice od građana otkupljuju evro za 118, a prodaju im ga za 118,90 dinara, kolika je maksimalna propisana gornja granica za prodaju jednog evra.