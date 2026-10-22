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Zid se kruni, a novi sloj boje može da otpadne zajedno sa starim ako se pre krečenja ne uklone slabi delovi. Prvo treba utvrditi da li se ljušti samo premaz, osipa glet ili propada i malter. Od toga zavisi da li je dovoljna priprema odgovarajućom podlogom ili je potrebna dublja sanacija.

Problem često postane vidljiv tek tokom pripreme: pomerite ormar, skinete sliku ili pređete špahtlom preko ispupčenja, a oštećenje se proširi. Tada izbor završne boje nije prvi korak. Najpre treba proveriti dokle dopire slab sloj i na kakvoj će površini ostati novi premaz.

Zid se kruni: Prvo utvrdite da li otpada boja, glet ili malter

Pregledajte ivicu oštećenja. Tanki, obojeni listići ukazuju na odvajanje premaza, dok sa njima može da se podigne i tanak sloj gleta. Ako se ispod boje osipaju zrnca i pojavljuje dublje udubljenje, treba proveriti i malter. Sama bela boja otpalog materijala nije dovoljna da se odredi sastav podloge.

Zid se kruni iz različitih razloga, pa ista popravka ne odgovara svakoj površini. Odvojena boja ne znači automatski da treba skidati sav malter. Međutim, novi glet preko sloja koji se raspada samo će prekriti problem, bez pouzdanog oslonca za završnu boju.

Provera rukom i špahtlom pokazuje koliko je oštećenje duboko

Pređite suvim dlanom preko manjeg, neupadljivog dela zida. Beli trag ukazuje na površinsko osipanje, ali sam po sebi ne dokazuje da malter propada u dubinu. Uklonite nevezane ostatke i ponovite proveru.

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Na već oštećenoj ivici špahtlom pažljivo skinite delove koji se lako odvajaju. Posmatrajte da li ispod njih ostaje čvrsta površina ili se materijal i dalje mrvi. U tehničkom uputstvu za dubinsku podlogu Knauf izričito traži uklanjanje oljuštene boje i drugih slabo vezanih slojeva pre nanošenja premaza.

Boja na susednom delu može da deluje očuvano, a zid se kruni ispod nje. Zato pregled ne treba završiti na mestu koje je prvo otpalo: proverite i okolnu površinu, bez nepotrebnog zasecanja očuvanih delova.

Lepljiva traka i voda proveravaju različita svojstva podloge

Na suvom delu pritisnite komad molerske trake i povucite ga. Ako na njoj ostanu listići premaza, taj deo zahteva dodatnu pripremu. Čista traka, međutim, ne potvrđuje stanje celog zida: rezultat važi za ispitano mesto i zavisi i od same trake.

Drugom malom delu priđite vlažnim sunđerom. Brzo upijanje i tamnjenje ukazuju na veću upojnost. Zadržavanje kapljica traži drugačiju procenu površine; ne znači automatski da je zid spreman za krečenje. Provere rukom, trakom i kvašenjem opisane su i u tehničkim uputstvima za pripremu zidnih podloga.

Ako stari sloj pri kvašenju omekša ili se razmazuje, treba utvrditi vrstu premaza. Slabo vezani i vodorastvorljivi stari slojevi uklanjaju se prema uputstvu odabranog sistema, umesto da se prekriju novom bojom.

Dubinska podloga pomaže tek posle uklanjanja labavih slojeva

Odgovarajući osnovni premaz može da ujednači upijanje, veže zaostale sitne čestice i učvrsti površinu u okviru svoje namene. JUB takva svojstva navodi za dubinski osnovni premaz za upojne podloge. To ne znači da svaki proizvod odgovara svakom zidu.

Zid se kruni ispod novog premaza kada slab sloj ostane neuklonjen. Podloga ne može da zameni uklanjanje odvojenog maltera, niti da popuni udubljenja nastala njegovim otpadanjem. Pre njenog nanošenja površina mora da bude pripremljena, čista i suva.

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Razređivanje, broj premaza i vreme čekanja proveravaju se na deklaraciji konkretnog proizvoda. Ne postoji univerzalan odnos vode i podloge za sve materijale. Dodavanje više veziva ili ponavljanje premaza napamet nije zamena za procenu podloge.

Vlažne fleke i oštećenja koja se vraćaju traže proveru uzroka

Obratite pažnju na tamne zone, mehurove, bele naslage i mesta koja ponovo propadaju posle popravke. To su razlozi za proveru mogućeg vlaženja, a ne dovoljan dokaz njegovog porekla. Sam izgled fleke ne otkriva da li voda dolazi iz instalacija, spolja ili se vlaga zadržava na površini.

Uz ponovljeno vlaženje zid se kruni čak i posle novog krečenja, pa sanacija mora da obuhvati uzrok oštećenja. Površinu treba osušiti pre završnih radova. Veće odvojene zone maltera i pukotine koje se šire zahtevaju stručni pregled; premazivanje ih neće sanirati.

Kako pripremiti očišćen zid za gletovanje i boju

Kada se uklone slabi slojevi, proverava se preostala osnova i bira materijal za popravku. Dublja oštećenja popravljaju se masom predviđenom za takvu podlogu i dozvoljenu debljinu nanosa. Završni glet nije univerzalno sredstvo za popunjavanje svake rupe.

Osnovni premaz može biti potreban pre popravke, pre završne boje ili u oba koraka, zavisno od materijala. Redosled zato treba preuzeti iz tehničkih uputstava odabranog sistema. Nakon predviđenog sušenja i eventualnog brušenja uklanjaju se ostaci prašine, pa se priprema naredni sloj.

Ne skraćujte rokove zato što popravljeni deo spolja izgleda suv. Debljina nanosa, temperatura i vlažnost utiču na sušenje. Kod hladnijeg i vlažnijeg prostora čekanje može biti duže od vremena navedenog za standardne uslove.

Probni premaz uradite pre krečenja celog zida

Na manjem delu izvedite kompletnu predviđenu pripremu i sačekajte propisano sušenje. Ako se probni sloj odvaja, a zid se kruni ispod njega, priprema nije uspela i radove treba zaustaviti pre prelaska na celu površinu. Probna površina posebno je korisna kada sastav starih slojeva nije poznat.

Tek posle pregleda tražite ponudu koja posebno navodi struganje, popravke, gletovanje, osnovni premaz i krečenje. Ti radovi menjaju i obim posla i cenu krečenja stana. Čvrsta, pravilno pripremljena površina važnija je od toga koliko će se novih slojeva boje naneti preko nje.

