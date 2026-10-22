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Planirate renoviranje stana? Čestitamo, to je odličan način da povećate vrednost svoje nekretnine, pospešite funkcionalnost i estetiku stana, ugođaj i komoditet boravka u njemu. Međutim, renoviranje stana danas je ozbiljan finansijski poduhvat, naročito kada se uzme u obzir skok cena građevinskog materijala i usluga majstora.

Stručnjaci s platforme Daibau istraživali su - koliko zapravo košta renoviranje stana?

Za primer smo uzeli stan od 60 m2, jer je ovo najčešća kvadratura za tročlana i četvoročlana domaćinstva. Čini se da nije puno? Ipak, kada dođe vreme za renoviranje stana čak i ova kvadratura predstavlja pravi izazov za kućni budžet.

Pre nego pređemo na cene pojedinačnih radova, važno je razumeti da cene renoviranja stana mogu osetno varirati. Ne postoji jedinstvena cena po kvadratu koja važi za svaki stan. Renoviranje dva stana identične površine može koštati sasvim drugačije. Evo i zašto.

Na cene renoviranja stana najviše utiče obim radova. „Kozmetičko“ ili površinsko renoviranje košta najmanje. Njime se samo menja izgled enterijera, i to stavke koje nisu „krupne“. Ovde se misli na krečenje zidova, lepljenje tapeta, zamenu rasvete, kvake na vratima, farbanje postojećih pločica i obnovu fuga, montažu polica i dekoracije i sl, kao i promenu rasporeda elemenata u enterijeru. Rečju, ne uključuje složene građevinske zahteve, već angažman jednog, eventualno dva majstora.

Delimično renoviranje obuhvata nešto zahtevnije radove pa posledično i košta više. Međutim, radovi se ne izvode u celom stanu. Delimično renoviranje podrazumeva renoviranje kupatila, renoviranje kuhinje ili neke druge prostorije ili izvođenje pojedinačnih složenih radova, npr. menjanje parketa ili dr. podne obloge.

Kompletno renoviranje predstavlja najobimniji zahvat i najveću investiciju. Podrazumeva zamenu instalacija, renoviranje kupatila i kuhinje, postavljanje novih podnih obloga i sanaciju zidova, zamenu unutrašnje stolarije + završne radove. Kompletno renoviranje čak podrazumeva promenu rasporeda prostorija, rušenje pregradnih zidova, spuštanje plafona i dr. radove koje uključuju dosta prašine, šuta i vremena.

Pored obima radova, trošak renoviranja zavisi i od same lokacije. Majstorske usluge u Beogradu, Novom Sadu i dr. većim gradovima obično su skuplje nego u manjim mestima. Ipak, angažovanje majstora iz drugog mesta ne mora automatski značiti uštedu, jer treba uračunati izlazak na teren (trošak prevoza) i eventualnog smeštaja, ako radovi traju nekoliko dana.

Foto: Anastasija Vujic/Shutterstock

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Veliku ulogu na cene renoviranja stana igra i odabir materijala. Nije isto odabrati laminat i masivni parket, keramičke i granitne pločice, kuhinju od iverice i masivnog drveta. Razlika između ekonomičnog i premijum materijala ili modela može iznositi i par hiljada evra na nivou celog stana.

Dodatno, na cenu renoviranja utiče i spratnost zgrade, stanje podloge, količina šuta i dr. faktori.

Jedno je sigurno, na renoviranje kupatila odlazi najveća količina novca. Premda najmanje kvadrature, na renoviranju kupatila angažovano je više majstora.

Kako bismo pružili što realniju sliku, za primer smo uzeli stan koji nije renoviran godinama, tj. potrebno mu je kompletno renoviranje. Vodili smo se statistikom da većina ljudi u Srbiji renovira stan jednom u 20 godina. S’tim u vezi, ovo su potrebni radovi i njihove cene.

Pripremni radovi i odvoz šuta

Pre nego majstori počnu sa postavljanjem novih obloga ili instalacija, potrebno je da uklone stare. Pripremni radovi podrazumevaju uklanjanje svih stvari koje više nisu upotrebljive, dotrajale su ili su nefunkcionalne.

U stanu koji nije renoviran godinama, to obično podrazumeva skidanje stare keramike u kupatilu i kuhinji, uklanjanje dotrajalih drvenih podova, demontažu sanitarija koje su požutele ili su memljive, skidanje starih kuhinjskih elemenata, iznošenje starih komada nameštaja, demontažu stolarije. Čak i ako su vam pločice u dobrom stanju, potrebno ih je skinuti kako bi se došlo do instalacija.

Foto: Kurir/T. S.

Posebnu stavku predstavlja iznošenje i odvoz šuta. Mnogi vlasnici stanova upravo ovaj trošak „smetnu sa uma“ prilikom planiranja budžeta. A kada se nakupe stare pločice, drvene daske, popucali prozori, vrata i drugi otpad, gomila šuta postaje ogromna. Da ne govorimo o situaciji kada se ruši pregradni zid da bi se dobio open-space. Cena rušenja pregradnih zidova kreće se od 9-14 EUR/m2, zavisno od materijala.

Ako se još stan nalazi na višim spratovima, u zgradi bez lifta, iznošenje šuta može biti iznenađujuće visok trošak.

Uklanjanje starih pločica staje 4-7 EUR/m2. Uklanjanje košuljice košta 7-11 EUR/m2. Kada je u pitanju demontaža sanitarija, cena se kreće oko 23-35 EUR/kom. Demontaža nameštaja (radi lakšeg utovara i odvoza), košta 5-30 EUR/kom, zavisno od veličine komada. Prevoz na deponiju košta 30-70 EUR po turi, zajedno sa utovarom i cenom takse. Ukupan trošak zavisiće od broja tura, tj. ukupne količine šuta.

Zamena instalacija

Zamena vodovodnih, kanalizacionih i elektroinstalacija nije obavezan korak, ali se uvek preporučuje, pogotovo ako stan nije renoviran više od 10-15 godina. Ugradnja novih instalacija je naročito poželjna kod starogradnje. Stare instalacije nisu projektovane za broj električnih uređaja koje danas svakodnevno koristimo, poput mašine za pranje sudova, sušenja veša i sl. koje predstavljaju ozbiljno opterećenje za električnu i vodovodnu mrežu.

Kompletna zamena elektroinstalacija podrazumeva postavljanje novih kablova, razvodnih kutija, utičnica, prekidača i druge opreme. Premda pravilo: ne treba uvek birati najjeftinije važi za sve građevinske radove, to se naročito odnosi na elektroinstalacije. Neispravne električne instalacije predstavljaju rizik od strujnog udara i požara.

Električar Foto: Profimedia

Zamena instalacija u stanu obično traje 2-4 dana. Cena za kompletnu zamenu električnih instalacija se kreće oko 20-40 EUR/m2.

Ni dotrajale vodovodne i kanalizacione cevi nisu ništa manje problematične. Mogu izazvati pucanje cevi i poplave (što kod vas, što kod komšija), oštećenje podova i zidova, pad pritiska. Zato se tokom kompletnog renoviranja stana po pravilu menjaju vodovodne i kanalizacione instalacije u kupatilu i kuhinji.

Radovi uključuju uklanjanje starih cevi, postavljanje novih dovodnih i odvodnih vodova, novih priključaka, pogotovo ako se ubacuju dodatne sanitarije i uređaji. Renoviranje vodoinstalacija u kuhinji staje oko 250 EUR/m2, dok zamena instalacija u kupatilu staje oko 4.000 EUR za kupatilo do 5 m2, dok za ono do 10 m2 košta i do 7.500 EUR. U ovu računicu nije uključena nabavka i montaža sanitarija, koju ćemo naknadno obračunati.

Zamena stolarije

Prilikom temeljnog renoviranja, jedan od neizostavnih koraka je i zamena stolarije. Najčešće se radi zamena prozora, ali i sobnih vrata, ako su napukla ili ne mogu da se pravilno otvore/zatvore.

Zamena stolarije se radi iz jednog bitnog razloga: povećavanja energetske efikasnosti. Savremeni PVC i ALU prozori imaju višekomorne profile i troslojna stakla koja pružaju bolju izolaciju, kako toplotnu tako i zvučnu. Na taj način se dugoročno smanjuju računi za grejanje i klimatizaciju, kondenzacija na prozorima i buđ na spojevima sa zidom.

VAŽNO: U okviru programa unapređenja energetske efikasnosti, subvencionisanih od strane države, pored fasadne izolacije, nabavke toplotne pumpe i solarne elektrane, ubraja se i zamena stolarije. Preporučujemo da se na nivou opštine raspitate o aktuelnim konkursima i mogućnosti subvencionisanja, jer možete smanjiti ukupan trošak do 50%.

Foto: Shutterstock

Najčešći izbor prilikom renoviranja jeste PVC stolarija, prvenstveno zbog najboljeg odnosa cene i kvaliteta. Alu stolarija je takođe popularan izbor, pogotovo kod panoramskih prozora i minimalističkih enterijera, ali je osetno skuplja.

Jednokrilni PVC prozori 90x120 cm, koštaju od 135 EUR/kom za dvoslojno staklo, dok ćete za PVC prozor istih dimenzija, ali sa trostrukim staklom, trebati da izdvojite 150-190 EUR/kom. Za dvokrilni prozor 140x140 cm cena se kreće 220-300 EUR/kom za dvoslojno staklo, dok će troslojno cena biti 230-330 EUR po prozoru. Montaža PVC prozora se odvojeno naplaćuje i to 20-30 EUR/kom.

Sa druge strane, aluminijumski prozori 90x120 cm su višestruko skuplji i kreću se 240-450 EUR, zavisno od vrste i broja stakala, kvaliteta okvira. Za aluminijumski prozor 140x140 cm, cena staje od 440 do 530 EUR/kom. Ovim cenama se takođe dodaje trošak ugradnje.

Ukupna cena zamene stolarije prilikom renoviranja zavisiće od vrste i tipa stolarije, broja otvora, proizvođača. Prozori renomiranih proizvođača jesu skuplji ali i proveren izbor.

Ako prilikom renoviranja menjate i sobna vrata, investicija se značajno uvećava. Cpl vrata staju 230-300 EUR/kom, furnirana vrata oko 400-450 EUR, sobna vrata od medijapana 300-350 EUR, dok su ona od punog drveta preko 500 EUR. Najskuplji izbor su staklena vrata koja se kreću oko 650 EUR i obično su klizna. Montaža sobnih vrata se obično kreće od 30 do 50 EUR.

Gipsarski radovi (opciono)

Ukoliko ste prilikom renoviranja zamislii izgradnju pregradnih zidova ili spuštenih plafona, biće vam potrebni i gipsari.

Pregradnim zidovima se jedna veća prostorija deli na dve manje, što je često u stanovima sa samo jednom spavaćom sobom, čime se na kraju dobijaju dve usled proširenja porodice. Pregradni zidovi se najčešće izrađuju od gips-karton ploča sa dodatkom izolacije od stiropora ili kamene vune.

Pregradni zidovi od gipsano-kartonskih ploča su brzo gotovi i bez puno nereda, jer je u pitanju suva gradnja. Odličan su način da promenite raspored prostorija bez obimnih zidarskih radova i dobijete željenu privatnost. Cena pregradnih zidova sa izolacijom 7,5 cm staje oko 15-22 EUR/m2, pregradni zidovi sa nešto debljom izolacijom od 10 cm staju 19-28 EUR/m2, dok zid sa izolacijom 12,5 cm košta najviše - 20-30 EUR/m2, ali ne propušta zvuk između prostorija.

Foto: didesign021/Shutterstock

Još bolja opcija su dvostruki pregradni zidovi sa izolacijom, čija cena se kreće od 21 EUR/m2 za zid sa izolacijom od 7,5 cm, pa sve do 30-45 EUR/m2 za zidove veće debljine i izolacijom 20 cm.

Pregradni zidovi mogu biti i bez izolacije i tada se kreću već od 11 EUR/m2, ali se ne preporučuju u stambenim prostorima.

Ako su vam zidovi u lošem stanju, neravni su, želite da ih dodatno izolujete kako ne biste čuli komšije (a ni oni vas), ili, pak, želite da sakrijete instalacije, odlično rešenje može biti oblaganje postojećih zidova gips-karton pločama, umesto „klasičnog“ malterisanja. Za jednostruko oblaganje gipsanim pločama cena se kreće oko 17 EUR/m2, dok ćete za dvostruko oblaganje zidova gipsanim pločama trebati da izdvojite oko 24 EUR/m2.

Ako ste se odlučili za vodootporne gipsane ploče, cena će biti nešto viša - oko 24 EUR/m2 za jednostranu i 33 EUR/m2 za dvostranu gipsanu oblogu.

Ako želite da smanjite visinu plafona u prostoriji (a time i račune za grejanje), želite ugradnu LED rasvetu ili da prikrijete nepravilnosti na plafonu, savetuju se spušteni plafoni, tj. plafoni od gipsa. Kroz njega mogu da se sprovedu i prekriju različite instalacije. Gips reguliše vlagu u prostoru čime se sprečava stvaranje buđi, što je dodatni benefit. Kada su u pitanju spušteni plafoni, cena se kreće oko 17-26 EUR/m2.

Izlivanje estriha (cementne košuljice)

Kako se kod kompletnog renoviranja razbijaju podovi (i zidovi) kako bi se došlo do instalacija, nakon njihove zamene, a pre keramičarskih radova, potrebno je izlivanje estriha, najčešće cementne košuljice.

Estrih pokriva sve instalacije, a u slučaju podnog grejanja i cevi kroz koje protiče topla voda, te stvara savršeno ravnu podlogu za nove podove. Za porodične stanove i kuće obično se radi estih debljine 5-6 cm, dok je za podno grejanje najbolja debljina 7 cm.

Kada je u pitanju cementna košuljica, cena za onu 6 cm staje oko 12 EUR/m2, dok je košuljica debljine 7 cm oko 14 EUR/m2.

Keramičarski radovi

U keramičarske radove, pored lepljenja keramičkih (ili granitnih) pločica, spadaju i priprema podloge i hidroizolacija (hidroizolaciju nude i vodoinstalateri).

Keramičke pločice se obično postavljaju u kupatilu, kuhinji, hodniku, a one spoljne na terasi stana, međutim, širok izbor boja, dezena, oblika i završnih obrada pločica, doveo je do popularnosti ove obloge i u drugim prostorijama, pogotovo u stanovima sa podnim grejanjem.

Foto: Fotodrobik / Alamy / Profimedia

Pre samog postavljanja pločica nanosi se hidroizolacioni sloj. Kada se radi hidroizolacija, cena se kreće oko 21 EUR/m2 za pod, dok je cena hidroizolacije zidova oko 19 EURm2. Obe cene uključuju i materijal.

Tek kada se hidroizolacija osuši mogu se postavljati pločice. Kada je u pitanju lepljenje pločica, cena po m2 osetno varira od toga da li se lepe unutra ili spolja, da li su pločice velikog, standardnog ili malog formata, da li su nestandardnih oblika poput šestougla, da li su potrebni dodatni radovi kao što je gerovanje pločica.

Cena lepljenja pločica na spoljne površine kreće se od 23 EUR/m2, za one standardnih dimenzija 50x50 cm, pa sve do 80 EUR/m2 za pločice iznad 100x100 cm. Stoga, za lepljenje pločica cena po m2 proporcionalno raste sa njihovom veličinom. Sa druge, za postavljanje unutrašnjih pločica, cena po m2 kreće se od 17 EUR za one standardnih dimenzija, pa sve do 67 EUR/m2 za pločice velikog formata.

Ovoj ceni dodaje se i trošak nabavke pločica. Cena pločica po m2 kreće se od 15 EUR pa naviše, zavisno od odabranog proizvođača, dimenzija, šare i oblika. Sama dostava pločica do gradilišta obično se doplaćuje 1-2 EUR/km ako već nije uračunata u cenu.

Postavljanje parketa/laminata/LVT ploča

Ako volite prirodni izgled drveta i smatrate da njegovu toplinu ništa ne može da zameni, pred vama je širok izbor parketa, laminata pa i LVT ploča koje verno imitiraju drvene daske. Najtrajnije rešenje svakako je parket, naročito masivni, koji će vam potrajati preko 80 godina. Ukoliko imate instalirano podno grejanje, bolji izbor su gotovi, višeslojni parketi manje debljine, sa visokom toplotnom provodljivošću i boljom dimenzionalnom stabilnošću.

Cena masivnog parketa kreće se od 40 EUR/m2 pa preko 60 EUR/m2, dok samo postavljanje parketa, tj. „ruke“majstora košta 7-10 EUR/m2. Gotovi, troslojni parketi staju oko 30 EUR/m2, dok se dvoslojni mogu naći već po ceni od 23-25 EUR/m2 pa nagore.

Ukoliko u stanu već imate masivan parket, koji nije odignut od podloge i nije oštećen od vlage, možete ga obnoviti hoblovanjem. Na taj način ćete mu vratiti „stari sjaj“ uz manje ulaganje. Za hoblovanje i lakiranje parketa parketari će vam naplatiti od 8 do 17 EUR/m2.

SPC, što znači Stone Plastic Composite, izrađuje se od kombinacije krečnjaka i PVC polimera Foto: Shutterstock, Ilustracija

Ukoliko tražite ekonomičniji izbor, možete se opredeliti i za laminat. Današnji laminati savršeno oponašaju izgled prirodnog drveta (i kamena), boljeg su kvaliteta nego ranije. Laminati su dobra solucija za podno grejanje, ali moraju imati jasnu naznaku da su kompatibilni sa niskotemperaturnim sistemima.

Cena laminata sa ugradnjom najviše će zavisiti od debljine laminata. U stanovima se obično postavlja laminat 8 ili 10 mm. Cena nabavke laminata 8 mm, klase 32 (AC4), kao i postavljanja „klik“sistemom, kreće se 15-30 EUR/m2.

Ako želite podne obloge koje su vodootporne, dimenzionalno stabilnije od parketa i laminata, a za razliku od pločica tople na dodir, rešenje su LVT ploče. One danas savršeno oponašaju izled parketa i laminata, premda je reč o sintetičkom proizvodu. LVT ploče se postavljaju lepljenjem na podlogu ili, češće, kao „plivajući“ pod, poput laminata. Cena LVT ploča kreće se od 20-35 EUR/m2, dok ćete za samo postavljanje trebati da izdvojite 6-10 EUR/m2.

Kada ste gotovi sa podovima, prelazi se na zidove:

Molerski radovi

Kada su završeni grubi građevinski radovi, instalacije i postavljanje podnih obloga, na red dolazi tačka koja će umnogome izmeniti izgled prostora - molerski radovi.

Oni ne podrazumevaju samo nanošenje boje na zidne površine. U starijim stanovima obično je prvo potrebno ukloniti staru, ispucalu boju ili tapete, popuniti pukotine i sanirati oštećenja nastala zamenom instalacija a zatim gletovati i okrečiti. Ako su zidovi ravni i dobro očuvani, ova stavka će biti znatno jeftinija.

Pre nego moleri prionu na posao, potrebna je zaštita podova i stolarije celofanima i najlonima. Ako to ne uradite sami, biće potrebno da ovaj korak prepustite majstorima a za to će naplatiti 0,5-2,5 EUR/m2.

Za uklanjanje stare boje ručno špaklom, ili po potrebi mašinski, moleri će naplatiti 2-5 EUR/m2. Toliko će koštati i uklanjanje tapeta, mada to možete i sami učiniti u par koraka.

Foto: Shutterstock

Ako su na zidu vidljive pukotine i rupe, potrebno ih je sanirati pre gletovanja. U ovu svrhu obično se koriste bandaž trake. Bandažiranje se najčešće naplaćuje 2-5 EUR/m2.

Zatim sledi gletovanje, jedan od najvažnijih molerskih radova. Gletovanjem se saniraju sitne nepravilnosti i neravnine na zidovima, površine pripremaju za nanošenje boje. Gletovanje se izvodi u dva sloja, gde je prvi sloj uvek gušći od drugog. Za gletovanje, cena po kvadratu staje 2-6 EUR.

Kada se glet masa osuši i nanese prajmer, na red dolazi boja. Kako je bela boja neutralna i vizuelno povećava prostor, ona je najčešći izbor prilikom renoviranja stana. Za krečenje u belo, cena se kreće 2-5 EUR/m2, za dva sloja, zajedno sa materijalom. Krečenje u boji je uvek skuplje, barem za 1-2 EUR po kvadratu.

Najskuplja, mada i estetski najbolja varijanta jesu dekorativne tehnike krečenja. Cena dekorativnih tehnika poput sahare i travertina, jeste 15-35 EUR/m2, zajedno sa materijalom.

Montaža sanitarija u kupatilu

Sada ste već došli do završenog opremanja. Umivaonik, kadu, tuš-kabinu, WC šolju i vodokotlić, bide i bojler, obično postavljaju vodoinstalateri i zaptivaju silikonom koji predstavlja vodenu barijeru.

Kao što smo rekli, renoviranje kupatila predstavlja ozbiljan izdatak. Montaža kade kreće se od 90 EUR+nabavka od 190 EUR pa naviše. Tuš-kabina je još veći trošak, nabavka tuš-kade staje oko 135-200 EUR, a njena montaža oko 110-170 EUR, dok se montaža slavine dodatno naplaćuje oko 70 EUR. Stakleni zid, tj. paravan je najveći izdatak i on košta oko 220-340 EUR.

Foto: valentyn semenov / Alamy / Profimedia

Bide je nešto povoljniji i može se naći već po ceni od 100 EUR, dok njegova instalacija košta oko 80 EUR pa nagore. Cena umivaonika kreće se od 70 EUR, dok će za njegovu montažu vodoinstalater naplatiti od 65 EUR pa naviše. Montaža WC šolje kreće se od 50 EUR, dok ćete za njenu kupovinu morati da izdvojite 90-135 EUR.

Za ugradni vodokotlić + dugme za ispiranje trebate izdvojiti oko 130-180 EUR, dok ćete za instalaciju ili ozidavanje vodokotlića trebati da platite oko 95-140 EUR.

Ukoliko nećete menjati postojeće sanitarije, svakako se preporučuje da ih vodoinstalater pogleda i, po potrebi, izvrši silikoniranje. Ovu uslugu vodoinstalater će naplatiti oko 30 EUR + cenu silikona.

Nabavka nameštaja/izrada po meri

Došli smo do glavnog elementa u svakom enterijeru - nameštaja. Bilo da kupujete nameštaj u salonu ili ga izrađujete po meri kod stolara, on predstavlja značajnu stavku u ukupnom budžetu, pogotovo ako menjate kompletnu kuhinju.

Prilikom opremanja stana od 60 m2, važno je pronaći balans između estetike i funkcionalnosti. Potrebno je obezbediti dovoljno prostora za odlaganje stvari, a da prostorije ne deluju prenatrpano. Stoga se uvek savetuje da kupujete višenamenski nameštaj i izaberete onaj po meri, kojim ćete maksimalno iskoristiti prostor i uglove. Naročito za kuhinjske elemente.

Nameštaj po meri je oko 30% skuplji, ali prednosti opravdavaju cenu. Za njegovu izradu birajte proverene stolare.

Tražite stolare za izradu nameštaja po meri? Brzo, lako i potpuno besplatno ih možete pronaći na Daibau platformi, slanjem upita. Na njoj je registrovano preko 1.800 stolara iz cele Srbije.

Ako već imate funkcionalan nameštaj, kako biste uštedeli, najbolje je da ga tapacirate ili restaurirate.

Pored nameštaja bira se i dekoracija, ali i kućni tekstil - zavese, stolnjaci, ukrasni jastučići, tepisi...

Montaža rasvete

Kada su završeni svi građevinski radovi i unet nameštaj, ostaje još jedan bitan korak - montaža rasvete. Pravilnim rasporedom rasvetnih tela možete vizuelno povećati prostor, naglasiti pojedine delove enterijera, postići željenu atmosferu. Zbog toga se pri izboru i montaži rasvete fokusirajte na slojevito, a ne samo centralno osvetljenje.

Sa stanovišta energetske efikasnosti, uvek se preporučuje LED rasveta, koja značajno umanjuje potrošnju struje i ne zagreva prostor poput klasičnih sijalica.

Foto: Shutterstock

Pored navedenih radova, tu su još neki koji su često neizbežni, a koji će značajno povisiti cenu renoviranja. Jedan od njih je zamena sistema grejanja. Npr. zamena starih radijatora gusana novijim, ugradnja toplotne pumpe i sl. Ako je samo boja na radijatorima ispucala, ne morate ih menjati. Dovoljno je da ih temeljno očistite i prefarbate. Ako niste vični u tome, možete kontaktirati majstore. Za farbanje radijatora, cena se kreće 7-13 EUR.

Ugradnja klima-uređaja je još jedan faktor koji menja cenu. Ako stan nema odgovarajući sistem, renoviranje je dobra prilika za montažu klima-uređaja. Pored kupovine i montaže, dodatni trošak može predstavljati izvođenje instalacija.

Montaža senila predstavlja još jedan veći trošak. Ako su postojeće roletne popucale, tokom renoviranja ih možete zameniti, ali će to poskupeti ukupnu investiciju za više stotina pa i preko 1.000 EUR. Trošak je još veći ako se montiraju i komarnici. Ako ste se prilikom renoviranja odlučili i za zamenu ulaznih, pored sobnih vrata, dodajte na izračunatu cifru oko 600-900 EUR.

Još dve stavke mogu osetno uvećati planirani budžet. Prva je sanacija vlage i buđi, jer se ona ne može uvek ukloniti krečenjem. Potrebno je otkriti njen uzrok. Druga stavka je zamena uređaja. Ako menjate postojeće aparate u svom stanu novim, to je dodatni trošak od preko 2.000 EUR (za više njih).

Ako ste se odlučili da nakon renoviranja temeljno čišćenje stana prepustite profesionalcima, za to ćete obično platiti 1,5-3 EUR/m2.

Cena renoviranja stana od 60 m2

Imajući u vidu navedene radove i njihove prosečne cene na nivou Srbije, dolazimo do zaključka da kompletno renoviranje stana od 60 m2 staje između 31.000 i 46.000 EUR, odnosno 500 do 750 EUR/m2. Raspon cena jeste širok, zbog različitog obima radova, ali i po lokacijama. U Beogradu su cene osetno više nego u ostatku Srbije. Kompletno renoviranje po sistemu „ključ u ruke“ u prestonici košta oko 600-800 EUR/m2, pa i više.

Uvek se savetuje da se na obračunatu cifru doda još 10-15% zbog nepredviđenih troškova, jer su pri renoviranju starijih stanova često nužni neplanski radovi.

Sa druge strane, kozmetičko renoviranje će izaći znatno niže. Ono u Srbiji, u proseku, izađe između 8.000 i 12.000 EUR, za stan od 60 m2.

Kako je reč o velikom trošku, mnogi su u dilemi da li se renoviranje stana isplati. Odgovor je: ono se uvek isplati, jer se povećava tržišna vrednost nekretnine, pospešuje kvalitet svakodnevnog života. Ulaganjem u energetski efikasna rešenja smanjujete mesečne račune u godinama koje dolaze.

Nove instalacije povećavaju bezbednost, novi podovi i tek okrečeni zidovi će osvežiti prostor, novi nameštaj i sanitarije učiniti dom funkcionalnijim.

Bitno je da renoviranju stana pristupite planski. Jasno definišite budžet, odredite prioritete, konsultuje se sa arhitektom i pronađite ocenjene izvođače radova.