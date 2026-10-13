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Tržište građevinskih i zanatskih usluga u Srbiji doživelo je tektonske promene. Podaci pokazuju da su cene majstorskih usluga dostigle istorijske maksimume. Prema najnovijem istraživanju platforme Daibau za 2026. godinu, jeftinih majstora više nema, a građane koji planiraju renoviranje stana očekuju ogromni troškovi i duge liste čekanja.

Koliko su skočile cene?

Istraživanje je pokazalo da je čak 70 odsto ispitanih majstora i građevinskih preduzimača zvanično podiglo cene svojih usluga u odnosu na prošlu godinu.

Prosečan skok: Oni koji su podigli cene, učinili su to u proseku za 13,8 odsto.

Koji majstori su najviše poskupeli: Apsolutni rekorderi su izvođači metalnih konstrukcija gde je 100% anketiranih podiglo cene. Odmah za njima slede stolari i proizvođači nameštaja (88%), kao i fasaderi i moleri (79%).

Ko je najpovoljniji: Najmanje promena ima u sektoru održavanja i čišćenja, gde je 63 odsto zadržalo stare cene.

Šta gura cene naviše?

Kao glavni okidač za poskupljenje, majstori ne krive opštu inflaciju. Čak 73 odsto njih ističe da su morali da menjaju cenovnike zbog drastičnog poskupljenja građevinskog materijala, dok 59 odsto krivi skok cena energenata. Sve veći broj majstora prelazi u legalne tokove poslovanja, pa se i viši porezi (koje navodi 27% ispitanika) direktno prelivaju na džep potrošača.

Foto: Kurir/T.S

Nikola Vasiljević, vlasnik firme PROFI LIM iz Lazarevca objašnjava kakva je situacija na terenu.

- U proseku se čeka 2-3 dana da dođemo na teren i pogledamo kakva je situacija, a što se tiče posla ništa ne odbijamo.

Na pitanje kako gradani reaguju kada im iznese konačnu ponudu i da li pokušavaju da uštede kupujući jeftiniji materijal na svoju ruku, Nikola Lazarević kaže:

cene majstora Foto: Daibau

- Čim klijent krene da se cenka prekidamo saradnju. U tim situacijama ne želimo da sarađujemo. Uvek ima neko kome su naše usluge skupe, u proseku ih bude 30% njih koje je spremno da se cenka, ali čim krenu da traže jeftinije materijale i povoljniju cenu prekidamo komunikaciju pošto odgovaramo za svoje poslove. Kome je skupo ne treba da radi.

Priznaje i da su danas neuporedivo teži uslovi za pronalaženje adekvatne radne snage.

- Mogu slobodno da kažem da se radi mnogo više i manje ima slobodnog vremena, ali raditi se mora. Danas je pronaći vrednog i kvalitetnog radnika sedmica na lotou, a o šegrtima da ne govorimo. Po pričama koje čujem od ljudi to nije problem samo u građevini, već i u drugim poslovima. Ali snalazimo se kako znamo i umemo.

Paradoks: Uvozimo radnike, a cene ne padaju

Iako u Srbiju masovno dolaze građevinski radnici iz Nepala, Indije i Turske, to ne obara cene usluga na terenu. Analize pokazuju da strani radnik poslodavca košta između 1.200 i 1.500 evra mesečno (kada se uračunaju vize, smeštaj, obroci i dnevnice).

stovremeno, vrhunski domaći majstori postali su deficitarni i zarade su im odavno premašile prosečne menadžerske plate - vodoinstalateri i keramičari u Beogradu lako zarađuju i preko 200.000 dinara mesečno.

Kompletno renoviranje kao kupovina auta

U praksi, ovo znaci da kompletno renoviranje stana u starogradnji “ključ u ruke” danas košta od 500 do 700 evra po kvadratu. Samo za renoviranje prosečnog kupatila od nekoliko kvadrata potrebno je izdvojiti između 3.000 i 5.000 evra, jer majstori za “ruke” i pripremu (rušenje, hidroizolacija) naplaćuju sve više. Za iste pare, primera radi, moguće je kupiti sasvim pristojan

polovni automobil.

Foto: Shutterstock

Jasna Kurepin, menadžer prodaje Daibau grupe, koja je sprovela istraživanje za Biznis Kurir ističe da uprkos porastu cena nije došlo do pada potražnje za majstorskim uslugama.

- Prema rezultatima naše ankete medu majstorima i izvođačima, za sada ne očekujemo značajniji pad potražnje zbog rasta cena. Potrošači su svesni da rast cena goriva, materijala, zarada radnika i drugih troškova poslovanja neminovno utiče i na cenu građevinskih radova. Kada je reč o građevinskim radovima, mnogi investitori koji imaju realnu potrebu za građevinskim radovima ipak ne odustaju od radova, već nastoje da ih realizuju u trenutku kada su im potrebni. Istovremeno, svesni su da odlaganje radova ne znači nužno i uštedu, jer se cene materijala i usluga vremenom mogu dodatno povećavati. Naravno, kod većih investicija viša cena može uticati na odluku o obimu radova ili na njihovo odlaganje, ali trenutno ne vidimo pokazatelje da bi rast cena sam po sebi doveo do naglog pada potražnje - rekla je Jasna Kurepin.

Kaže i da ne postoji trend da se zarad uštede angažuju majstori iz manjih sredina.

- Naprotiv, sve češće nastoje da pronađu izvođače iz svog grada ili neposredne okoline, jer na ukupnu cenu radova uticu i putni troškovi. Ipak, to u velikoj meri zavisi od vrste posla. Kod manjih radova, gde putni troškovi mogu predstavljati značajan deo ukupne cene, blizina izvođača ima veći uticaj na odluku klijenta. Kod većih i složenijih projekata, izbor majstora se češće zasniva na iskustvu, stručnosti, dostupnosti i kvalitetu ponudenih usluga, pa sama udaljenost ne mora biti presudan faktor.

Foto: Shutterstock

Za kraj napominje i na šta treba obratiti pažnju prilikom angažovanja majstora.

- Na Daibau platformi sarađujemo sa registrovanim izvođačima, što klijentima pruža dodatni nivo sigurnosti prilikom izbora majstora. Međutim, smatramo da cena sama po sebi nije garancija kvaliteta niti sigurnosti. Zato korisnicima savetujemo da prilikom izbora izvođača ne gledaju samo cenu, već da provere njegove recenzije, prethodne radove i iskustvo, kao i da pre

početka radova jasno definišu sve uslove saradnje. Posebno savetujemo sklapanje ugovora, u kojem treba precizno definisati obim i cenu radova, rokove, način plaćanja i garanciju. Naš cilj je da klijentima omogućimo što više relevantnih informacija kako bi mogli da donesu informisanu odluku i smanje rizik prilikom angažovanja izvođača - kaže Jasna Kurepin.

Šta nas čeka do kraja godine?

Ako ste mislili da ce se tržište smiriti, prognoze majstora kažu suprotno. Uprkos visokim cenama, posla ima na pretek - 52 odsto majstora beleži rast potražnje i više upita nego lane. Zbog toga, čak 78 odsto izvođača planira novo povećanje cena u narednih 12 meseci, sa očekivanim prosečnim poskupljenjem od 9,6 odsto.

Savet za građane je jasan - ako planirate radove, ne odlažite ih, jer cene sigurno neće ići nadole, a na slobodnog i pouzdanog majstora čeka se i po nekoliko meseci.