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Uređenje malog kupatila ume da bude istinski izazov, jer je ponekad potrebna prava veština smestiti sve ono što je neophodo za jedno moderno kupatilo na malom broju kvadrata, a da pritom izgleda lepo. Ipak, uz pažljivo odabrane materijale, svetle nijanse i nekoliko upečatljivih detalja, čak i skučen prostor može da dobije potpuno novo lice, čak i da izgleda prostranije.

Upravo to su pokazali Nikol Mekvejd i njen suprug, koji su renovirali kupatilo staro oko 100 godina u svojoj staroj kući u američkoj saveznoj državi Virdžiniji.

Svetle boje i vintidž detalji

Kupatilo je pre renoviranja poslednji put uređivano osamdesetih godina, a dotrajale vodovodne cevi i električne instalacije postale su razlog da se par konačno upusti u ozbiljnije radove.

Cilj nije bio samo da prostor izgleda lepše već i da dobije izgled koji se prirodno uklapa u karakter stare kuće.

Za osnovu su izabrali kremaste zidove sa suptilnom teksturom, pod od teraco pločica i slavine i tuš u bronzanoj nijansi.

Posebno se ističe mermerna pločan oko lavaboa sa izraženim šarama, koja prostoru daje karakter i čini da i najobičniji deo kupatila izgleda kao pažljivo odabran dizajnerski komad.

- Želeli smo unikatne elemente kakvi se ne viđaju u svakom drugom kupatilu. Dugo i temeljno smo tražili savršen komad mermera, isprobali mnoštvo nijansi zidnog premaza i pregledali bezbroj vintidž tepiha kako bismo pronašli onaj pravi - objašnjava Nikol.

Kako bi malo kupatilo delovalo skladnije, prednost su dali elementima zaobljenih ivica, od ormarića ispod lavaboa do ogledala iza kojeg se krije dodatni prostor za odlaganje. Tako su dobili praktično rešenje bez nepotrebnog zatrpavanja prostorije.

- Novi prostor sada je svetao i deluje umirujuće - kaže Nikol, a prenosi Jutarnji.

Šta možemo da naučimo iz ovog renoviranja?

Ovaj primer pokazuje da za upečatljivo kupatilo nisu neophodni raskošna kvadratura i mnoštvo dekoracije. Mnogo je važnije da se boje i materijali međusobno dopunjuju, da svaki element ima svoju svrhu i da se pažnja posveti detaljima.

Ovaj projekat je još jedan dokaz da svetle nijanse vizuelno otvaraju prostor, prirodni materijali unose toplinu, a bronzani detalji dodaju dozu elegancije.

Takođe, renoviranje koje je izveo ovaj par pokazuje nam da uz pametno iskorišćen prostor za odlaganje, i najmanje kupatilo može da izgleda uredno, prozračno i luksuzno.