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Klasični beli ormarići godinama su bili gotovo podrazumevan izbor za kupatilo, ali trendovi u uređenju enterijera sve više se okreću prirodnim materijalima. Umesto potpuno belog i hladnog izgleda, u kupatila se vraća drvo - na ormarićima, policama, radnim pločama i drugim detaljima.

Drveni elementi prostoru daju topliji i luksuzniji izgled, a pritom se lako kombinuju sa različitim stilovima. Uz belu keramiku mogu da stvore elegantan kontrast, dok uz crne detalje, beton ili kamen daju moderan i skupocen izgled.

Kako drveni ormarići menjaju izgled kupatila?

Drvo unosi prirodnu teksturu i toplinu u prostor u kojem inače dominiraju pločice, staklo i keramika. Upravo zbog toga kupatilo više ne deluje hladno i sterilno, već dobija prijatniji i sofisticiraniji izgled.

Posebno su popularni ormarići sa vidljivom teksturom drveta, jednostavnim ravnim frontovima i diskretnim ručkama. Takav nameštaj može da izgleda veoma moderno, ali istovremeno daje utisak toplog i udobnog prostora. Dobra stvar je i to što se drvo lako uklapa u različite stilove. Može da bude deo minimalističkog, skandinavskog, industrijskog, rustičnog, ali i luksuznog kupatila.

Koje drvo je dobro za kupatilo?

Kod izbora drvenog nameštaja za kupatilo najvažnije je da materijal bude odgovarajuće obrađen i zaštićen od vlage. Ne treba birati drvo samo prema izgledu, već i prema njegovoj otpornosti i načinu obrade.

Često se koriste: Tikovina - prirodno je bogata uljima i dobro podnosi vlagu

- prirodno je bogata uljima i dobro podnosi vlagu Merbau - tvrdo je i stabilno drvo

- tvrdo je i stabilno drvo Termički obrađen jasen - obrada poboljšava njegovu stabilnost i otpornost

- obrada poboljšava njegovu stabilnost i otpornost Hrast - uz odgovarajuću zaštitu može biti dobar izbor za kupatilski nameštaj

- uz odgovarajuću zaštitu može biti dobar izbor za kupatilski nameštaj Ariš - izdržljiv je i sadrži prirodne smole

- izdržljiv je i sadrži prirodne smole Bambus - često se koristi za kupatilske elemente zbog svoje stabilnosti Kako da drveni ormarić izgleda luksuzno?

Jedan od najlakših načina da kupatilo dobije skuplji izgled jeste kombinovanje drveta sa jednostavnim, kvalitetnim materijalima. Drveni ormarić posebno lepo izgleda uz belu ili bež keramiku, velike pločice koje podsećaju na kamen, crne slavine i detalje od metala. Za moderan izgled mogu se dodati i staklene površine, dok kombinacija drveta i betona daje upečatljiv industrijski efekat.

Drvo i bela keramika - spoj koji ne izlazi iz mode

Iako se beli ormarići povlače u drugi plan, to ne znači da bela boja nestaje iz kupatila. Naprotiv, bela keramika u kombinaciji sa drvenim nameštajem može da izgleda veoma elegantno.

Topla nijansa drveta razbija monotoniju bele boje, dok svetle površine sprečavaju da prostor izgleda tamno i teško. Ova kombinacija posebno dobro funkcioniše u manjim kupatilima.

Kako zaštititi drveni nameštaj od vlage?

Drveni ormarići u kupatilu zahtevaju odgovarajuću zaštitu jer su svakodnevno izloženi vodi, pari i promenama temperature. Zato je važno da površina bude pravilno obrađena pre upotrebe.

Posebnu pažnju treba obratiti na ivice, spojeve i radne ploče, jer su to mesta na kojima voda može da prodre u materijal. Takođe, dobra ventilacija kupatila smanjuje zadržavanje vlage i doprinosi dugotrajnosti nameštaja. Vodu koja dospe na drvene površine najbolje je obrisati i ne dozvoliti da dugo stoji na njima.

Ako želite elegantniji izgled, birajte ormarić sa jednostavnim frontovima, bez mnogo ukrasa, i istaknutom prirodnom teksturom. Upravo ta jednostavnost često daje utisak luksuza.

Zašto ovaj trend privlači sve više ljudi?

Kupatilo više nije samo funkcionalna prostorija. Sve se više uređuje kao mali kućni spa, pa su prirodni materijali postali važan deo takvih enterijera. Drvo upravo zbog toga ima posebno mesto, unosi toplinu, prirodnu teksturu i osećaj udobnosti, a uz odgovarajuću keramiku i rasvetu može da napravi veoma efektan prostor.