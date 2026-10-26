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Berba mandarina u dolini Neretve bliži se kraju. Ubrano je već oko 80 odsto roda, a ovogodišnju sezonu obeležili su suša, manji plodovi, visoki troškovi proizvodnje i nagli pad otkupne cene.

Ova berba, za razliku od one na imanju, znatno je skuplja. Na kraju, od otkupljivača će za kilogram dobiti manje od pedeset centi, koliko iznosi trenutni prosek, piše HRT.

Cena pada u rekordnom roku i zarada je minimalna, a kupci širom Hrvatske su mandarinom u prodavnicama nezadovoljni.

“Zar je problem bio poslati gospodi iz Poverenstva za mandarine zahtev, molbu, apel, kako hoćete, Ministarstvu poljoprivrede da se napokon izradi Pravilnik po kojem bi se strogo kažnjavalo branje i puštanje u promet nekvalitetne i kisele robe”, rekao je proizvođač Matko Filipović.

“To je najgore, evo ovo što sad imate zastoj – to je zbog toga što ne možeš večno da varaš kupca”, zaključuje.

A otkupljivači tvrde da su na tržištu u globalnoj utakmici sa Španijom i Turskom jer je njihova mandarina jeftinija.

“I mi se provlačimo kroz iglene uši uz jedan cent zarade da bi prodali tu robu i tu treba naći rešenje da proizvođač ne poseče ovo što je ostalo”, govori otkupljivač Gradimir Šešelj.

“Mi želimo samo na kraju sezone da ja mogu prvi prvog reći deci: “Deco, mi od svoga rada možemo pošteno da živimo’, a ako ovakva priča nastavi, biće priča o jednoj mandarini”, rekla je Ana Juračić.

Velik broj proizvođača ide u samostalnu prodaju širom Hrvatske. Deo njih smanjuje proizvodnju, a neki, nažalost, od mandarina odustaju.