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Poslednjih nekoliko godina jedan od najvećih trendova u uređenju enterijera bio je takozvani "color drenching", tehnika u kojoj se prostorija od poda do plafona uređuje u jednoj dominantnoj boji. Zidovi, plafon, vrata i drugi elementi stapaju se u istu paletu, a rezultat je upečatljiv prostor koji odmah privlači pogled. Međutim, dizajneri su sada tu ideju preselili u kupatilo i dali joj potpuno novo ruho. Umesto bojom, prostor se "obavija" pločicama.

Foto: Skrypnykov Dmytro/Shutterstock

Trend se zove "tile drenching", a prema dizajnerima koji su učestvovali u istraživanju sajta Apartment Therapy o trendovima uređenja za 2026. godinu, upravo bi ovakav način postavljanja pločica mogao da obeleži moderna kupatila. Iako na prvi pogled deluje kao rešenje rezervisano za velike i luksuzne enterijere, zapravo može biti posebno efektno u malim kupatilima.

Šta je zapravo "tile drenching"?

Princip je prilično jednostavan. Umesto da se za pod, prostor tuš-kabine i različite zidove biraju potpuno različite pločice, koristi se jedna dominantna nijansa koja povezuje ceo prostor.

Dizajnerka Medison Masaro objašnjava da korišćenje pločica iste nijanse na podovima i zidovima, ako se pravilno izvede, može stvoriti upečatljiv i gotovo obavijajući doživljaj prostora. Drugim rečima, cilj nije da se pogled stalno zaustavlja na prelazima između različitih boja i materijala. Površine se vizuelno nastavljaju jedna na drugu, zbog čega celo kupatilo deluje skladnije. Upravo je to razlog zbog kojeg ovaj trend može biti zanimljiv svima koji kod kuće imaju kupatilo od svega nekoliko kvadrata.

Mala kupatila su kao stvorena za ovaj trend

Kod malih kupatila obično pokušavamo da postignemo suprotno, biramo svetle boje i strahujemo da će previše pločica dodatno zatvoriti prostor. Ali, "tile drenching" igra na nešto drugačiju kartu. Prema dizajnerima, poput "color drenching-a", ovaj pristup može posebno dobro funkcionisati upravo u malim prostorijama jer stvara osećaj da vas prostor ušuškano obavija.

Pločice pritom imaju još jednu prednost. Njihova tekstura i način na koji površina hvata i reflektuje svetlost daju prostoru dubinu, čak i kada se koristi samo jedna dominantna nijansa. Zbog toga kupatilo ne mora da deluje jednolično ili dosadno. A upravo je kupatilo logično mesto za eksperimentisanje sa ovim trendom, s obzirom na to da je reč o prostoriji sa mnogo vlage, gde su pločice ionako jedan od najčešćih izbora za zidove i podove.

Kako primeniti "tile drenching" u svom domu?

Ako vam se ideja sviđa, nije potrebno bukvalno kupiti jednu pločicu i njome prekriti sve površine. Jedna od mogućnosti je da odaberete jednu vrstu pločica za zidove, a drugu za pod, a zatim ih povežete istom ili vrlo sličnom nijansom. Plafon može ostati okrečen bojom koja prati ostatak prostora.

1/5 Vidi galeriju Italijanski dizajn kupatila Foto: Printscreen YouTube, Ventura/Shutterstock

Oni koji žele dramatičniji rezultat mogu otići i korak dalje, pa pločice nastaviti sve do plafona. Time se dobija efekat potpuno obloženog kupatila, kakav se često viđa u modernim otvorenim kupatilima (tzv. wet room prostorima). Ipak, korišćenje jedne boje ne znači da sve mora izgledati isto. Na zidovima se, na primer, možete poigrati smerom postavljanja, na jednom delu pločice mogu biti položene horizontalno, a na drugom vertikalno. Tako se dobija dinamika bez uvođenja nove boje koja bi prekinula vizuelni kontinuitet.

Najdramatičniji rezultat daje ista pločica

Ako tehničke karakteristike odabranih pločica to dozvoljavaju, najizraženiji efekat se postiže kada se isti materijal ponavlja na što više površina. Dizajnerka Laura Čapeto ističe da posebno voli potpuno popločana kupatila u kojima se isti materijal pojavljuje na zidovima, podu, pa čak i iza kupatilskog ormarića i umivaonika. Takvo kupatilo može izgledati odvažno, čisto i vrlo luksuzno ako je dobro izvedeno.

A oni koji žele da prostor zaista privlači pažnju ne moraju se ograničiti na belu, bež ili sivu. Dizajnerka kao posebno zanimljive izbore spominje bogate tonove poput boje crnog vina ili zagasite žuto-zlatne. U malom kupatilu takav izbor može biti prilično hrabar, ali upravo to je i poenta ovog trenda, umesto pokušaja da mali prostor učinite što neprimetnijim, pretvarate ga u jednu od najupečatljivijih prostorija u kući.

Foto: valentyn semenov / Alamy / Profimedia

Pločice bi trebalo da budu glavna zvezda

Kada se odlučite za ovakav način uređenja, ostale detalje ne treba previše komplikovati. Slavine, ručice, kupatilski ormarić, ogledalo i ostali dodaci trebalo bi da nadopunjuju odabrane pločice, a ne da se takmiče sa njima za pažnju.

Tako ceo prostor ostaje vizuelno povezan, što je posebno važno kada raspolažete sa svega nekoliko kvadratnih metara. Upravo zato "tile drenching" dokazuje da mala kvadratura ne mora nužno značiti i dosadno kupatilo. Umesto kombinovanja nekoliko uzoraka, boja i materijala, ponekad je dovoljno uraditi upravo suprotno, odabrati jednu snažnu ideju i provući je kroz ceo prostor. Rezultat je kupatilo koje deluje skladno, odvažno i znatno luksuznije nego što biste očekivali.