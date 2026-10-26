Poskupljenje gasa kod komšija: Nova cene u BiH primenjivaće se retroaktivno na računima građana
- Vlada Federacije BiH odobrila je novu veleprodajnu cenu prirodnog gasa za distributere, koja je viša za 12 odsto
- Sarajevogas navodi da će konačna cena za domaćinstva biti 1,401 KM po Sm³
- Nova cena primenjivaće se retroaktivno na računima od 1. oktobra 2026. godine
Vlada entiteta Federacije Bosne i Hercegovine na predlog Federalnog ministarstva trgovine je donela Odluku o davanju saglasnosti na novu veleprodajnu cenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH.
Ona iznosi 1.109,01 KM (oko 567,03 evra) / 1.000 Sm³, odnosno 1,10901 KM (oko 0,57 evra) / Sm³, što predstavlja povećanje od 12 odsto.
Iz Sarajevogasa su za Televiziju Sarajevo (TVSA) rekli da će konačna cena prirodnog gasa, tj. fakturna cena sa PDV-om za tarifnu kategoriju domaćinstva iznositi 1,401 KM/Sm³.
- Nova cena će se primenjivati retroaktivno na računima građana od 1. oktobra 2026. godine - istakli su iz Sarajevogasa, dodavši:
- Dakle, potrošnja prirodnog gasa za mesec oktobar 2026. godine, tj. od 1. do 31. oktobra 2026. godine, biće obračunata i fakturisana po novim cenama prirodnog gasa.
Biznis Kurir/Biznis.ba