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Vlada entiteta Federacije Bosne i Hercegovine na predlog Federalnog ministarstva trgovine je donela Odluku o davanju saglasnosti na novu veleprodajnu cenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH.

Ona iznosi 1.109,01 KM (oko 567,03 evra) / 1.000 Sm³, odnosno 1,10901 KM (oko 0,57 evra) / Sm³, što predstavlja povećanje od 12 odsto.

Iz Sarajevogasa su za Televiziju Sarajevo (TVSA) rekli da će konačna cena prirodnog gasa, tj. fakturna cena sa PDV-om za tarifnu kategoriju domaćinstva iznositi 1,401 KM/Sm³.

- Nova cena će se primenjivati retroaktivno na računima građana od 1. oktobra 2026. godine - istakli su iz Sarajevogasa, dodavši: