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Mnogi građani Srbije i dalje se greju na TA peć koju pune tokom noći kad je jeftina struja, a toplotu izduvava tokom dana. Međutim, šta ako je vaša TA peć ujutru ostala hladna i ona koja je nekoliko sati dobro grejala nemaju isti simptom. Pre menjanja podešavanja zabeležite kada je uključena, koliko je trajalo punjenje i kada je toplota počela da slabi. Provere koje korisnik radi ograničavaju se na spoljne komande i vidljive pokazatelje rada.

TA peć se ne puni: Prvo razdvojite punjenje od izduvavanja

Kod klasičnih ventilatorskih modela regulator punjenja određuje koliko će se zagrejati akumulaciono jezgro. Sobni termostat upravlja predajom toplote preko ventilatora, prema temperaturi u prostoriji. Ove komande imaju različite zadatke.

TA peć se ne puni okretanjem tog sobnog termostata na višu temperaturu. Time obično tražite duže izduvavanje, koje može ranije da potroši raspoloživu toplotu. U fabričkom uputstvu za Elind peći regulator punjenja, prekidač ventilatora i sobni termostat opisani su kao zasebni elementi upravljanja.

Proverite vreme punjenja, prekidač i programator

Pogledajte da li je regulator punjenja ostao na nuli ili isključenom položaju i da li je uključen predviđeni spoljašnji prekidač. Ako postoji korisnički programator, proverite njegovo vreme i raspored. Oznake i način rada razlikuju se među modelima, pa podešavanja treba uporediti sa njihovim uputstvom.

TA Peć Foto: Screenshot Youtube

TA peć se ne puni u planirano vreme kada je punjenje isključeno ili programator ne daje komandu u očekivanom periodu. Sama niža tarifa ne uključuje svaku peć automatski: za to mora da postoji odgovarajuće upravljanje. Pogrešan termin može značiti i punjenje po skupljoj tarifi.

Kod modela sa odvojenim napajanjem komandi i grejača, uključen displej ili rad ventilatora ne potvrđuju da postoji napajanje za punjenje. Proizvođač Dimplex ovu razliku posebno navodi u uputstvima za svoje akumulacione modele.

Slabo punjenje nije isto što i potpuni prestanak rada

Ako su podešavanja ostala ista, a TA peć se ne puni do ranijeg nivoa, serviser treba da proveri napajanje, grejače i regulaciju punjenja. Kod trofazno priključenih modela problem sa jednom fazom može da smanji raspoloživu snagu, iako deo uređaja nastavlja da radi.

Signalna lampica tumači se prema uputstvu konkretnog modela. Njeno svetlo ili zvuk uključivanja nisu dovoljni za procenu svih grejača. Unutrašnje priključke, termostate i zaštitne sklopove proverava električar; povećavanje regulatora na maksimum neće otkloniti električni kvar.

Zašto je peć ujutru topla, a uveče hladna

Termoakumulaciona peć raspolaže količinom toplote koju je prethodno uskladištila. Deo predaje preko kućišta, a kod ventilatorskih modela dodatna toplota izlazi izduvavanjem. Magnohrom u objašnjenju rada TA peći razlikuje upravo statičko odavanje i dinamičko zagrevanje uz pomoć ventilatora.

Ako ventilator satima radi zato što je zadata visoka sobna temperatura, toplota može da se potroši pre večeri. Pre sledećeg ciklusa proverite da li je nivo punjenja odgovarao hladnijem danu i da li je izduvavanje bilo potrebno tokom celog perioda rada.

Važni su i gubici prostorije. Često otvaranje vrata, grejanje dodatne sobe i prozori koji propuštaju hladan vazduh povećavaju potrebu za toplotom. Peć zato može brže da se isprazni i kada nema kvara. Proizvođač naglašava da učinak zavisi i od izolacije i kvaliteta objekta.

Ako je naglo gubljenje toplote počelo posle rastavljanja ili preseljenja peći, potrebno je proveriti i pravilnost sklapanja jezgra i stanje unutrašnje izolacije. Taj pregled obavlja serviser, jer oštećena izolacija ili nepravilna montaža ne mogu da se procene promenom položaja regulatora.

Ventilator koji ne izduvava traži drugačiju proveru

Motor može da radi, a TA peć se ne puni, pa se ispravnost grejača ne procenjuje po zvuku ventilatora. Ako izduvavanje postoji, ali je vazduh hladan nakon očekivanog punjenja, serviseru treba prijaviti oba podatka.

Ako toplote ima, ali ventilator miruje, proverite njegov korisnički prekidač i zadatu sobnu temperaturu. Termostat možda trenutno ne traži grejanje jer je izmerena temperatura dostigla podešenu vrednost. Ako nema reakcije ni kada, prema uputstvu, treba da postoji zahtev za grejanjem, potrebna je provera ventilatora, termostata i napajanja.

Rešetke moraju da budu slobodne, a peć nepokrivena

Zavese, nameštaj i odeća ne smeju da zatvaraju otvore za vazduh. Peć se ne pokriva da bi "duže čuvala toplotu“, jer ometanje protoka može da izazove pregrevanje. Razmake od okolnih predmeta proverite u uputstvu svog modela.

Spoljašnje čišćenje radi se kada je uređaj isključen iz napajanja i ohlađen, na način koji proizvođač dozvoljava. Usisavanje dostupnih spoljašnjih rešetki nije isto što i otvaranje peći. Skidanje obloga i čišćenje unutrašnjih sklopova prepustite serviseru.

Kada treba prekinuti korišćenje i pozvati majstora

Ako se oseća miris paljevine iz priključka, vide tragovi topljenja, čuje varničenje ili ispada osigurač, prekinite korišćenje i isključite napajanje preko dostupnog prekidača ako je to bezbedno. Zaštitu nemojte uporno vraćati, niti samostalno resetovati unutrašnji sigurnosni termostat.

Ako su spoljne komande pravilno podešene, protekao je predviđeni ciklus, a TA peć se ne puni, zakažite pregled. Pripremite oznaku modela, snagu sa natpisne pločice i opis promene: potpuno je hladna, puni se slabije ili se brzo prazni. Kod digitalnih uređaja zabeležite i šifru greške.

Majstoru recite i da li je problem počeo posle radova na instalaciji ili nestanka struje. Takvi podaci pomažu da se pregled usmeri na pravi sklop i izbegne zamena delova na osnovu pretpostavke.