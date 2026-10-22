Da li je bolje grejati stan ceo dan ili samo po potrebi?

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Pred nastupajuću zimsku sezonu, troškovi grejanja i električne energije predstavljaju jedno od najvećih opterećenja za kućni budžet građana Srbije.

Međutim, primenom adekvatne termoizolacije i zameni stolarije, mesečni računi za energiju u starim kućama i zgradama mogu se saseći za trećinu, pa sve do neverovatnih 70 procenata.

O tome kako pravilno izolovati objekat, koje materijale izabrati i kako se prijaviti za državne subvencije i projekte energetske sanacije govori Dušan Korunovski, inženjer arhitekture i sekretar Udruženja mineralnih vuna Srbije.

Zgrade iz pedesetih "rasipaju" energiju

Najveći potrošači toplotne energije u Srbiji jesu višeporodične stambene zgrade i kuće građene sredinom prošlog veka.

- U objektima koji su građeni 50-ih i 60-ih godina energija je bila jeftina, a gradilo se ubrzano kako bi se smestilo stanovništvo koje se doseljavalo u gradove. Kvalitet gradnje tih objekata je izuzetno loš, fasade se kruni, a izolacija praktično ne postoji. U takvim zgradama dobrom izolacijom fasade, krova i zamenom stolarije moguće je u proseku uštedeti čak polovinu potrošene energije, dok kod najlošijih objekata uštede idu i do 70 odsto - objašnjava Korunovski.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Državne subvencije za kuće

Subvencije za porodične kuće (Projekti Svetske banke i Relof) : Domaćinstva na opštinskom nivou mogu konkurisati za subvencionisanje četiri ključna elementa - izolaciju fasade, izolaciju krovova, ugradnju solarnih panela i toplotnih pumpi/kotlova, kao i zamenu stolarije.

: Domaćinstva na opštinskom nivou mogu konkurisati za subvencionisanje četiri ključna elementa - izolaciju fasade, izolaciju krovova, ugradnju solarnih panela i toplotnih pumpi/kotlova, kao i zamenu stolarije. Javni ESCO projekat za zgrade (Finansiran od strane EBRD): Država se zadužila kod Evropske banke za obnovu i zdravlje radi energetske rekonstrukcije višeporodičnih zgrada. U prvoj fazi obuhvaćeno je oko 600 zgrada u Beogradu i Novom Sadu koje su prepoznate kao najveći potrošači.

- Model ESCO projekta je izuzetno povoljan za stanare. Izolaciju i rekonstrukciju finansira toplana, a stanari investiciju otplaćuju kroz redovne račune za grejanje u periodu do 10 godina, bez povećanja cene samog računa. Nakon otplate perioda finansiranja, računi za grejanje drastično padaju, čime se direktno štede kućni budžeti, ali i smanjuje uvozna zavisnost države koja uvozi ugalj iz Indonezije i struju iz EU - ističe sagovornik.

Zašto je kamena vuna najbezbednija?

Prilikom izbora materijala za izolaciju fasada i krovova, stručnjaci naglašavaju da treba voditi računa i o protivpožarnoj zaštiti.

Kamena i staklena vuna: Kamena vuna koristi se za fasade, dok je staklena vuna zbog lakšeg modelovanja idealna za kosi krov.

Kamena vuna koristi se za fasade, dok je staklena vuna zbog lakšeg modelovanja idealna za kosi krov. Protivpožarna zaštita: Za razliku od nekih drugih materijala, mineralne vune su potpuno negorive i spDirective sprečavaju širenje požara.

Za razliku od nekih drugih materijala, mineralne vune su potpuno negorive i spDirective sprečavaju širenje požara. Optimalna debljina: Minimum za kvalitetnu izolaciju iznosi od 10 do 12 centimetara (ili dupla debljina standardnog panela), dok donji deo fasade uz zemlju mora biti zaštićen čvršćim materijalom otpornim na udarce i prskanje vode.