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Ima uređaja koji su obeležili čitave generacije, a TA peć je definitivno jedan od njih. Bilo da je danas imate ili ne, velika je verovatnoća da ste među onima koji pamte večeri uz toplinu ove peći, karakteristično pucketanje dok se zagreva i jutra kada se toplota polako širila po stanu.

Iako su se poslednjih godina pojavila modernija rešenja za grejanje, TA peći i dalje imaju svoje mesto u mnogim domaćinstvima, posebno u stanovima bez centralnog grejanja.

Statistika pokazuje da je električno grejanje i dalje značajno zastupljeno, dok podaci iz '22. Republičkog zavoda za statistiku, pokazuju da se u 352.185 stanova bez centralnog grejanja pretežno koristila električna energijaza zagrevanje prostora.

TA peć radi tako što pomoću električnih grejača zagreva unutrašnje blokove koji akumuliraju toplotu, a zatim je postepeno oslobađaju u prostoriju. Zato je važno razlikovati vreme tokom kojeg peć zagreva svoju unutrašnjost od vremena tokom kojeg samo ispušta već sačuvanu toplotu i upravo od toga zavisi koliko će struje potrošiti i koliki će biti dodatni trošak na računu.

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Koliko ćete dodatno platiti struju?

Izračunali smo da ako vam TA peć snage tri kilovata radi npr. dva sata dnevno tokom mesec dana, potrošiće oko 180 kWh struje. Ako se puni isključivo noću, kada je struja jeftinija, to bi u zelenoj zoni koštalo oko 430 dinara mesečno za utrošenu električnu energiju. Ako radi tri sata dnevno, trošak bi bio oko 650 dinara mesečno.

Međutim, ako se ista količina struje troši tokom dana, kada je tarifa skuplja, račun bi bio znatno veći: oko 1.730 dinara za dva sata rada dnevno, odnosno oko 2.600 dinara za tri sata dnevno.

Kada je najbolje da uključite TA peć

Ako imate dvotarifno brojilo, najisplativije je da peć akumulira toplotu tokom perioda niže tarife, pod uslovom da vaš model i način priključenja to omogućavaju. Niža tarifa traje osam sati dnevno, ali se početak razlikuje: u Beogradu je od ponoći do osam ujutru, u Vojvodini od 23 do 7 časova, a u centralnoj Srbiji od 22 do 6 sati.

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Nije, međutim, pravilo da svaku TA peć treba uključiti na isti broj sati. Ako je uređaj već akumulirao dovoljno toplote, dodatno punjenje nije uvek potrebno. Pratite uputstvo proizvođača i podešavajte punjenje prema temperaturi napolju i potrebama domaćinstva, ali imajte u vidu da ako se peć dopunjava i tokom skuplje tarife, trošak može znatno da poraste.

Mali trikovi koji prave razliku

Kako biste uštedeli na električnoj energiji, za početak, nemojte pregrevati prostoriju u kojoj boravite. Zatvarajte vrata soba koje ne koristite, proverite da li prozori dobro dihtuju i tokom sunčanih sati iskoristite prirodnu toplotu. Uveče navucite zavese, ali pazite da ne prekrivaju peć i da ne ometaju protok vazduha. Ako je prostor dobro izolovan, toplota će se duže zadržavati, pa će i potreba za dodatnim grejanjem biti manja.

Veliku ulogu ima i položaj peći u odnosu na prozore, vrata i spoljne zidove. Treba izbegavati mesta na kojima toplota lako odlazi kroz loše izolovane prozore ili gde strujanje hladnog vazduha otežava ravnomerno zagrevanje prostorije. Ipak, peć ne treba samoinicijativno postavljati tik uz prozor ili spoljašnji zid, već se treba pridržavati uputstva proizvođača i propisanih razmaka od zidova, nameštaja i zavesa.

Posebno je važno da TA peć ne bude zaklonjena kaučem, foteljama ili drugim komadima nameštaja, jer to može da ometa širenje toplote i, zavisno od modela i razmaka, predstavlja bezbednosni rizik. Ne treba je koristiti za sušenje odeće niti prekrivati tkaninama. Najbolje je da oko nje ostane dovoljno slobodnog prostora, a da postavljanje i priključivanje budu usklađeni sa uputstvom proizvođača i stanjem električnih instalacija.

Važno je i da ne mešate dve funkcije uređaja: punjenje akumulacionih blokova i ispuštanje toplote. Smanjivanje izduvavanja može pomoći da se sačuva toplota za kasnije, ali ne znači automatski da će se smanjiti već potrošena struja. Za stvarnu uštedu potrebno je kontrolisati koliko energije peć akumulira i izbegavati nepotrebno dopunjavanje.

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Kako da proverite da li vam peć troši previše

Sve u svemu, TA peć može biti praktično i povoljno rešenje, ali samo ako se koristi planski. Najvažnije je da znate njenu snagu, koliko dugo grejači stvarno rade i kada brojilo registruje nižu tarifu. Nekoliko jednostavnih promena u navikama može pomoći da stan ostane topao, a da račun za struju ne bude neprijatno iznenađenje.

Kako biste imali uvid u stvarnu potrošnju vaše TA peći, najjednostavnije je da uporedite račune pre i posle početka grejne sezone, ali vodite računa i o drugim uređajima koji troše struju. Na račun utiče i to da li ste iz zelene prešli u plavu ili crvenu zonu, jer se tada deo potrošnje obračunava po višim cenama.

Na kraju, moramo vam reći i da TA peć nije idealna za svakoga. Domaćinstvima kojima je potrebno brzo zagrevanje hladne prostorije može manje odgovarati, jer akumuliranje toplote zahteva vreme. Takođe, ako se često dopunjava tokom skuplje tarife, njena finansijska prednost se smanjuje. Zato pre izbora treba uzeti u obzir veličinu stana, kvalitet izolacije, navike ukućana i mogućnost korišćenja niže tarife.