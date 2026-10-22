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Beli karton, odnosno potvrda o prijavi boravišta stranca, važan je uslov prilikom iznajmljivanja stanova u Beogradu. Deo vlasnika ima nedoumice u vezi sa porezima i pravima zakupaca, dok stručnjaci upozoravaju da prijava adrese ne daje strancu pravo svojine nad nekretninom.

Dolazak velikog broja stranih državljana u Srbiju, posebno ruskih državljana od 2022. godine, promenio je tržište izdavanja stanova u Beogradu. Pored visine kirije, lokacije i opremljenosti, za mnoge strane zakupce važan uslov je i mogućnost prijave boravišta na adresi iznajmljenog stana.

Ipak, deo stanodavaca okleva da prijavi stranog državljanina, najčešće zbog nedoumica o tome šta takva prijava znači za vlasnika nekretnine, da li zakupac time stiče dodatna prava i kakve veze prijava ima sa porezom na prihod od izdavanja.

Beli karton je uobičajen naziv za potvrdu o prijavi boravišta stranca. Prijava služi evidentiranju adrese na kojoj stranac boravi i ne predstavlja isto što i odobrenje privremenog boravka u Srbiji.

O ovoj temi govorila je Jelena Dukić, Head of Marketplaces platforme Nekretnine u Srbiji, koja je objasnila zašto je prijava boravišta važna za strane zakupce i sa kojim se nedoumicama suočavaju vlasnici stanova.

Beli karton za strance: Ko je dužan da prijavi boravište?

Za strane državljane koji dolaze u Srbiju zbog posla, porodice ili dužeg boravka, mogućnost uredne prijave adrese često je jedan od važnih uslova prilikom izbora stana.

Kako objašnjava Jelena Dukić, zakupcima je, pored cene i lokacije, bitno da unapred znaju da li će moći da završe potrebnu dokumentaciju.

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Ova obaveza ne zavisi od toga da li je zakupac državljanin Rusije ili neke druge države.

Važno je, međutim, razlikovati prijavu boravišta od dozvole za privremeni boravak. Beli karton evidentira adresu na kojoj stranac boravi, dok se uslovi za duži boravak u Srbiji uređuju posebnim postupkom.

Za osobe koje planiraju da u Srbiji rade i žive duže vreme, oba pitanja mogu biti važna, ali predstavljaju različite administrativne postupke.

Zašto se stanodavci plaše da prijave stranog zakupca?

Iako je prijava boravišta zakonski regulisana, neki vlasnici stanova imaju rezerve prema izdavanju nekretnina strancima.

Prema rečima Jelene Dukić, bez posebnog istraživanja ne može se tvrditi da većina stanodavaca izbegava prijavljivanje stranaca ili da je takva praksa danas učestalija nego ranije.

Ipak, iskustva sa tržišta pokazuju da zahtev za prijavu boravišta kod pojedinih vlasnika može da utiče na odluku kome će izdati stan.

Jedna od najčešćih nedoumica odnosi se na prava koja zakupac dobija prijavom adrese.

Dukić naglašava da prijava boravišta sama po sebi ne daje strancu pravo svojine nad stanom. Uslovi korišćenja nekretnine, plaćanje kirije, održavanje i prestanak zakupa uređuju se ugovorom i važećim propisima.

Za vlasnika je zato važno da pre useljenja jasno definiše međusobne obaveze i dokumentuje stanje nekretnine.

Da li prijava boravišta znači i veći porez za stanodavca?

Poreske obaveze predstavljaju još jedan razlog zbog kojeg pojedini vlasnici imaju nedoumice kada izdaju stan.

Međutim, kako objašnjava sagovornica, poreska obaveza po osnovu prihoda od izdavanja nekretnine postoji nezavisno od toga da li je zakupac prijavljen kao stranac na toj adresi.

Drugim rečima, prijava boravišta i oporezivanje prihoda od izdavanja stana dva su različita pitanja.

Vlasnicima koji ranije nisu formalno uređivali izdavanje preporučuje se da se upoznaju sa svojim poreskim obavezama i da troškove pravilno uključe u računicu zakupa.

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Prema mišljenju Dukić, najveću sigurnost vlasnicima ne pruža izbegavanje prijave, već jasno uređen odnos sa zakupcem.

To podrazumeva dobro pripremljen ugovor, precizno utvrđene obaveze, dogovoren depozit i dokumentovano stanje stana prilikom useljenja.

Takav pristup olakšava rešavanje eventualnih sporova i smanjuje prostor za nesporazume tokom trajanja zakupa.

Strani zakupci mogu da odustanu od stana zbog belog kartona

Kako navodi Dukić, mogućnost uredne prijave adrese posebno je važna osobama koje planiraju duži boravak i žele da organizuju svakodnevni život u Srbiji.

Zbog toga stanodavac koji ne želi da sarađuje u vezi sa prijavom može da suzi krug potencijalnih zakupaca.

Ipak, nema dovoljno podataka da bi se precizno utvrdilo koliko pregovora o zakupu u Beogradu propadne upravo zbog odbijanja prijave boravišta.

Sagovornica zato preporučuje da se ovo pitanje otvori već na početku pregovora, pre uplate depozita i dogovaranja datuma useljenja.

Za vlasnika je to prilika da unapred utvrdi uslove zakupa, dok zakupac dobija jasniju sliku o tome da li će moći da reguliše potrebnu dokumentaciju.

Kako su ruski državljani promenili tržište stanova u Beogradu?

Dolazak velikog broja ruskih državljana tokom 2022. godine značajno je uticao na tržište nekretnina u Beogradu. Nagli rast potražnje doprineo je povećanju zakupnina, nakon čega je usledilo prilagođavanje tržišta.

Danas među stranim zakupcima ima onih koji tek dolaze u Srbiju, ali i onih koji već poznaju grad, menjaju stan ili traže dugoročnije rešenje.

Prema podacima iz Migracionog profila koje navodi Dukić, na kraju 2025. godine u Srbiji je 54.917 ruskih državljana imalo važeće odobrenje privremenog boravka.

Ovaj podatak odnosi se na celu Srbiju, a ne samo na Beograd, i ne pokazuje koliko ruskih državljana iznajmljuje stanove. Ipak, ukazuje na značaj ove grupe stanovnika za tržište stanovanja.

Koliko Rusi izdvajaju za kiriju u Beogradu?

Suprotno čestoj pretpostavci da svi ruski zakupci raspolažu visokim budžetima, njihove finansijske mogućnosti znatno se razlikuju.

Prema informacijama koje platforma Nekretnine u Srbiji dobija od agencija koje se oglašavaju na njenom portalu, postoje zakupci kojima je oko 500 evra mesečno gornja granica, ali i oni koji mogu da izdvoje 1.200 ili 1.500 evra.

Ograničen budžet često znači da potraga obuhvata i udaljenija beogradska naselja, gde se strani i domaći zakupci mogu nadmetati za iste stanove.

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To pokazuje da strani državljani ne traže isključivo skupe nekretnine na najatraktivnijim lokacijama, već učestvuju i u segmentima tržišta namenjenim zakupcima sa skromnijim budžetima.

Pored kirije i lokacije, za dugoročan zakup važni su i mesečni troškovi, trajanje ugovora, stanje nekretnine i mogućnost uredne prijave boravišta.

Šta je najvažnije za sigurno izdavanje stana?

Prema preporukama Jelene Dukić, vlasnici bi trebalo da procenjuju pouzdanost budućeg zakupca i da unapred jasno definišu uslove pod kojima se stan izdaje.

Redovno plaćanje kirije, očuvan stan i precizno uređeni međusobni odnosi važni su bez obzira na državljanstvo zakupca.

Zbog toga se prijava boravišta ne može posmatrati odvojeno od šireg odnosa između stanodavca i zakupca. Za strane državljane ona predstavlja važan administrativni uslov, dok vlasnicima jasno uređena dokumentacija i ugovor pružaju bolju osnovu za siguran zakup.