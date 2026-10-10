Evo po kojoj ceni se izdaje četvorosoban stan na Dedinju: Za taj novac možete da proputujete pola sveta
- Na Dedinju se izdaje četvorosoban stan od 148 kvadrata za 2.400 evra mesečno, odnosno 28.800 evra godišnje.
- Stan je u kompleksu sa samo šest stanova, a stanarima su dostupni bazen, privatna bašta, video-nadzor i obezbeđenje.
Luksuzne nekretnine na Dedinju, jednoj od najprestižnijih beogradskih lokacija, namenjene su zakupcima koji traže prostranost, privatnost i visok nivo komfora. Među ponudama na tržištu izdvojio se četvorosoban stan površine 148 kvadratnih metara, čija mesečna kirija iznosi 2.400 evra.
Stan se nalazi na prvom spratu luksuznog stambenog kompleksa u kojem je smešteno svega šest stanova. Manji broj stambenih jedinica, prema opisu ponude, omogućava mirnije okruženje i veću privatnost stanara.
- Stan se nalazi na prvom spratu luksuznog stambenog kompleksa od svega šest stanova, i pruža potpunu privatnost i mir. Stanarima su na raspolaganju bazen, uređeno dvorište sa privatnom baštom, zgrada ima video nadzor i obezbeđenje - piše u oglasu objavljenom na portalu Dijaspora.online.
Godišnja kirija 28.800 evra
Cena zakupa ove nekretnine iznosi 2.400 evra mesečno, što znači da bi zakupac za godinu dana, ukoliko bi cena ostala nepromenjena, za kiriju izdvojio ukupno 28.800 evra.
Kada se mesečna cena uporedi sa površinom stana, zakup iznosi oko 16,22 evra po kvadratnom metru mesečno.
Stan ima četiri sobe i ukupnu površinu od 148 kvadrata, što ga čini opcijom za porodice kojima je potreban veći životni prostor, ali i za zakupce kojima su važni ekskluzivna lokacija i dodatni sadržaji.
Po ceni kirije od 2.400 evra mesečno za četvorosoban stan na Dedinju moguće je planirati i putovanje na neke od najpoznatijih svetskih destinacija.
Poređenja radi, povratne avionske karte iz Beograda do Tokija, Njujorka ili Los Anđelesa mogu se, u zavisnosti od datuma i avio-kompanije, pronaći po cenama znatno nižim od ovog iznosa. Prema pojedinim objavljenim ponudama, karta do Tokija može da košta oko 1.000 evra, dok se za Njujork mogu pronaći i povoljnije opcije.
Bazen, privatna bašta i obezbeđenje
Pored prostranosti, posebnu vrednost ponude čine sadržaji dostupni stanarima. U okviru kompleksa nalaze se bazen i uređeno dvorište, dok stanu pripada i privatna bašta.
Zgrada poseduje video-nadzor i obezbeđenje, što dodatno naglašava privatnost i sigurnost stanara.
Kombinacija velike stambene površine, zelenog okruženja i sadržaja namenjenih odmoru izdvaja ovu nekretninu od standardnih ponuda za dugoročni zakup.
Dedinje među prestižnim adresama Beograda
Dedinje je poznato po luksuznim kućama, vilama i stambenim kompleksima, a zakup nekretnina u ovom delu grada često podrazumeva više od same stambene površine. Lokacija, privatnost, bezbednost i dodatni sadržaji mogu imati značajnu ulogu u formiranju cene.
U ovom slučaju, budući zakupac za mesečnu kiriju od 2.400 evra dobija četvorosoban stan od 148 kvadratnih metara, uz pristup bazenu, uređenom dvorištu i privatnoj bašti.
U oglasu nisu navedeni dodatni troškovi, poput komunalija i održavanja kompleksa, niti uslovi zakupa, pa bi budući zakupac i te troškove morao da uzme u obzir.
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