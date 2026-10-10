Po ceni kirije od 2.400 evra mesečno za četvorosoban stan na Dedinju moguće je planirati i putovanje na neke od najpoznatijih svetskih destinacija.

Poređenja radi, povratne avionske karte iz Beograda do Tokija, Njujorka ili Los Anđelesa mogu se, u zavisnosti od datuma i avio-kompanije, pronaći po cenama znatno nižim od ovog iznosa. Prema pojedinim objavljenim ponudama, karta do Tokija može da košta oko 1.000 evra, dok se za Njujork mogu pronaći i povoljnije opcije.