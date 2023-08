OVDE STE DONEDAVNO KUĆU MOGLI DA KUPITE ZA UPOLA MANJE PARA: Teška periferija, a sada košta kao ekskluzivna lokacija, evo i zašto

Mnogo toga utiče i na cenu zemljišta, koja je u poslednjih nekoliko godina svuda u prestonici višestruko viša, na nekim lokacijama i do deset puta. Кako će se u Surčinu tek graditi zbog izložbe "Ekspo 2027", to će uticati na cene placeva i život stanovnika tog dela Beograda.

Iako je izgradnja nacionalnog stadiona, infrastrukture, objekata sajma i 1.500 stanova za potrebe održavanja izložbe "Ekspo 2027" u fazi priprema, tržište nekretina je već reagovalo i cene su znatno porasle na većem delu opštine Surčin.

- Кuća koja je za stanovanje, sa nekim malim prepravkama, nema ispod 70.000 evra. Doskora je bila 20.000 ili 30.000 najviše. Takvih kuća u Boljevcima trenutno ima oko 14 komada - kaže jedan stanovnik Surčina.

Vreme će pokazati koliko su očekivanja prodavaca realna jer poznavavci kažu da puni efekti ovih ulaganja tek slede.

- Naši ljudi iskoriste svaku situaciju da bi podigli cene, ali ćemo videti kada će te cene koje su podigli moći da se realizuju - ističe agent za nekretnine Nenad Đorđević.

KAMPANJA VAŽNA ZA PRODAJU Od toga koliko budemo uspešni u prezentovanju "Ekspo 2027", zavisi koliko će stranih investitora doći. - Ekspo će da utiče na promociju našeg tržišta nekretnina u inostranstvu i na srednji rok, ako bude urađena dobra kampanja van Srbije, može da utiče na privlačenje kupaca i generalno ulagača u nekretnine iz inostranstva. To se desilo u većini zemalja u kojima je organizovana izložba - objašnjava Đorđević.

Njegov kolega Nedeljko Malinović potvrđuje da su cene značajno porasle:

- Mogli ste da kupite najviše do 1.000 evra po aru, a sada je već to otišlo i do 3.000 do 4.000 po aru, jer ljudi uzimaju dok još mogu ponešto da nađu, ali zavisi sve i od planova i infrastrukture kolika je opremljenost zemljišta .

Zemljište duž novoizgrađene obilaznice i lokacije gde će biti organizovan "Ekspo 2027" dobrim delom su u vlasništvu države, a placevi u privatnom vlasništvu i postaju sve interesantniji za investiranje.

foto: Privatna arhiva

- Moram da kažem da su cene u svim našim mestima, bez obzira da li su bliže auto-putu ili centru, drastično skočile, a u Surčinu cene već postižu cene sa ekskluzivnih lokacija u Beogradu - ističe predsednik Opštine Surčin Stevan Šuša.

Stanove koji će biti sagrađeni za potrebe svetske izložbe država će najverovatnije ponuditi na tenderu onim kategorijama stanovništva koje želi da podrži u rešavanju satmbenog pitanja.

Lokacija je najvažniji kriterijum za određivanje cene, a potom kvalitet gradnje, infrastruktura i povezanost sa drugim delovima grada. Zato ne čudi što je vrednost nekretnina duž trase budućeg metroa, a naročito u zonama budućih stanica, počela da raste i pre nego što su radovi počeli.

kurir.rs/RTS