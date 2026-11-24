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Indija je prva u svetu po zadovoljstvu i radosti zaposlenih na radnom mestu, sa indeksom od 73 poena, dok je Japan na poslednjem mestu sa 47 poena, pokazalo je istraživanje "Global Workplace Joy Index" kompanije Edenred, sprovedeno među 17.450 zaposlenih i 8.920 predstavnika ljudskih resursa iz 27 zemalja.

Prema rezultatima istraživanja, na drugom mestu nalazi se Latinska Amerika sa 70 poena, dok su na trećem mestu anglosaksonske kulture, koje obuhvataju Veliku Britaniju, SAD i Australiju, sa prosekom od 63 poena, koliko iznosi i globalni prosek.

Nordijske i germanske zemlje, kao i južna Evropa, beleže po 62 poena, dok je centralna i istočna Evropa ocenjena sa 60 poena.

Među pojedinačnim državama, iza Indije slede Meksiko i Peru sa po 72 poena, Brazil sa 70, Čile sa 69 i SAD sa 68 poena.

Na začelju liste, pored Japana, nalaze se Portugal sa 56, Slovačka i Češka sa po 57, kao i Bugarska i Grčka sa po 58 poena.

Istraživači ističu da zadovoljstvo zaposlenih nije samo pitanje dobre atmosfere na radnom mestu, već da je direktno povezano sa produktivnošću, lojalnošću zaposlenih i poslovnim rezultatima kompanija.

Tako čak 94 odsto zaposlenih sa visokim nivoom zadovoljstva očekuje da će ostati kod sadašnjeg poslodavca u narednih 12 meseci, u poređenju sa 63 odsto zaposlenih koji imaju nizak nivo radosti na poslu.

Razlika je izražena i kada je reč o produktivnosti. Čak 73 odsto zaposlenih sa visokim nivoom zadovoljstva smatra da je produktivnije nego pre godinu dana, dok je takav odgovor dalo svega 27 odsto zaposlenih sa niskim nivoom zadovoljstva.

Foto: Studio Romantic/Shutterstock

Beneficije na poslu

Među najvažnijim faktorima koji doprinose zadovoljstvu zaposlenih izdvajaju se beneficije, mogućnosti za profesionalni razvoj, priznanje za ostvarene rezultate i kvalitetni odnosi sa kolegama i rukovodiocima.

Posebno je ukazano na značaj redovnog prepoznavanja i vrednovanja rada zaposlenih. Samo 18 odsto ispitanika navelo je da od svojih rukovodilaca dobija formalno ili neformalno priznanje najmanje tri puta mesečno.

Prema rezultatima studije, čak i jedno priznanje mesečno može da napravi značajnu razliku. Udeo zaposlenih koji očekuju da ostanu u kompaniji raste sa 73 na 86 odsto kada se sa izostanka priznanja pređe na jedno priznanje mesečno, dok se pokazatelj produktivnosti povećava za 23 procentna poena.

Istraživanje je pokazalo i da rukovodioci često imaju pozitivniju sliku o zadovoljstvu zaposlenih nego što je njihovo stvarno iskustvo. Predstavnici ljudskih resursa ocenili su prosečan nivo radosti zaposlenih sa 7,6 od 10, dok su sami zaposleni svoje zadovoljstvo ocenili sa 6,6.

Značaj beneficija raste sa pozicijom u kompaniji, pa tako 75 odsto viših rukovodilaca smatra da su one jednako važne ili važnije od osnovne zarade. Isto mišljenje deli 60 odsto zaposlenih na srednjim pozicijama.

Autori istraživanja zaključuju da kompanije koje žele da zadrže kvalitetne kadrove i unaprede poslovne rezultate treba da ulažu u bolje uslove rada, beneficije, mogućnosti za napredovanje i kulturu u kojoj se doprinos zaposlenih prepoznaje i vrednuje.

Globalni indeks radosti na radnom mestu zasnovan je na deset pokazatelja, među kojima su energija, ponos, osećaj svrhe, povezanost sa kolegama, uvažavanje, sagorevanje, frustracija i ukupna angažovanost zaposlenih.