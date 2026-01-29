Slušaj vest

Salaš Tatić u Turiji, na području opštine Srbobran, duže od deset godina je izvor prihoda bračnom paru Tatić sa troje dece - dvanaestogodišnjom Andreom, devetogodišnjim Markom i trogodišnjim Nikolom.

Takođe, tu je i radno mesto za osam radnika iz sela.

Diploma u džep

Registrovan je kao poljoprivredno gazinstvo, u sklopu koga se nalazi seosko turističko domaćinstvo, restoran, dve sobe za prenoćište, ribnjak, voćnjak i vinograd.

Bračni par, Sandra, diplomirani turizmolog, i Pavle, diplomirani inženjer poljoprivrede, u posao vezan za ugostiteljstvo, turizam i poljoprivredu krenula su odmah posle fakulteta 2015. godine. U Turiji su rođeni, tu su im roditelji i prija im okruženje dobrih ljudi zainteresovanih da im pomognu na svoj način, što je bilo više nego dovoljno da egzistenciju ne traže na drugom mestu.

- Salaš su kupili Pavlovi roditelji i uložili novac da posao može da krene. Početak nije bio lak, ali kako su godine prolaze, sve smo više sticali iskustvo i bolje se snalazili u svakodnevnim obavezama - kazala je Sandra Kaurinović Tatić.

- Imali smo podršku Turinaca da posao zaživi, svakodnevno na piće i čašicu razgovora svraćaju nam meštani i iz susednih mesta Srborbana i Nadalja, što nam pomaže da radnim danima imamo gostiju jer tokom vikenda salaš je rezervisan za porodična veselja i proslave preduzeća. Ta veza sa Turincima je obostrana jer sve što nam od namirnica treba za dobar salašarski ručak, kupujemo od registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u mestu i okolini.

U suštini, bračni par Tatić teži da salaš bude od ponedeljka do četvrtka mesto za kaficu a tokom vikenda za porodična veselja i proslave, seminare... – Imamo, za sada, i dve sobe za prenoćište, ali planiramo da konkurišemo za IPARD i napravimo bungalove uz Veliki bački kanal jer salaš izlazi na vodu - istakla je Sandra.

Tokom decembra i januara Salaš Tatić ne radi, ali privredna i turistička manifestacija Turinska kobasicijada otvara sezonu.

- Ponosni smo na Kobasicijadu, volela bi da Turinci što više na njoj zarađuju i unovče proizvode jer svaka kuća ima dobre kobasice, kao što smo i mi našli svoje mesto u toj priredbi da ugostimo goste iz svih krajeva Srbije. Iskreno smatram da svako ko se odluči da ostane na selu neće pogrešiti - zaključuje Sandra Kaurinović Tatić.

Salaš dobar za đačke ekskurzije

Pošto su vlasnici salaša i roditelji troje dece Salaš Tatić rado prima i đačke ekskurzije da bi se deca što bolje upoznala šta sve može da ima jedan salaš.

Imaju vinograd i voćnjak sa oko 400 stabala kroz koje se đaci i predškolci mogu prošetati. U jednom delu imali su zasad paprike, i na proleće će opet posaditi neko povrće, da mladi posetioci vide kako se povrća gaji. - Hoćemo da kupimo do proleća koze, ovce, živinu - koke, morke ,ćurke, patke....da se deca upoznaju sa životinjama i vide kakav je suživot u prirodi čoveka i životinja - navela je Sandra Kaurinović Tatić.