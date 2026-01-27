Slušaj vest

Na društvenoj mreži Fejsbuk pojavila se objava u kojoj Svetlana nudi na prodaju salaš koji se nalazi na glavnom putu, na oko kilometar udaljenosti od mesta Kljajićevo. Uz salaš se prodaje i zemljište koje ga okružuje, kao i ribnjak namenjen za tov šarana.

Prema navodima iz objave, salaš poseduje priključke za struju i vodu, kao i bunare, a kompletna imovina je legalizovana i uknjižena. Stambeni objekti obuhvataju ukupno 512 kvadratnih metara, dok se površina zemljišta oko salaša prostire na oko 1.900 kvadratnih metara. U sklopu imanja nalazi se i velika šupa površine oko 500 kvadratnih metara.