MILORAD POKLANJA ZEMLJIŠTE OD 15.000 KVADRATA, ALI POSTOJI USLOV! Imanje iz snova koje se ne odbija, vlasnik nudi i da SAGRADI KUĆU: Poklanjam i KRAVU! (FOTO)
Meštanin Male Crne Gore, Milorad Dakić, došao je na neobičnu ideju da pokloni 15.000 kvadratnih metara svog imanja iznad kanjona Sušice u svom rodnom selu, koje je nadaleko poznato po svojoj lepoti.
Međutim, postoji jedan uslov — zemljište se može dodeliti samo bračnom paru sa decom predškolskog uzrasta.
O Miloradu i njegovom povratku u Malu Crnu Goru sa decom i suprugom Irinom, Ukrajinkom, pre šest godina pisano je u više navrata. Poslednji put je to bilo na početku ove školske godine, kada je vest da je seoska škola ponovo otvorena posle 25 godina odjeknula širom Crne Gore. Jedini učenik je sedmogodišnja ćerka Monika, a sledeće godine će u školu krenuti i sin Maksim.
Mnogi su sa oduševljenjem komentarisali njegovu odluku da se vrati iz Beograda u dedin zavičaj i tamo se bavi zanatima i poljoprivredom, ali Milorad je sada otišao korak dalje. Želi da i druga deca odrastaju i uživaju u životu u Maloj Crnoj Gori pored njegovo dvoje dece.
- U selu je otvorena petogodišnja škola, a planiramo i otvaranje prodavnice domaće hrane i suvenira. Razvijamo našu farmu i jednostavno nam ovde nedostaju ljudi. Zato sam odlučio da nekome poklonim zemlju. Ali ne samo to, već da im pomognem da organizuju posao i život u selu - kaže Milorad, dodajući da bi na proleće mogao da zaposli i domaćina u svojoj stolarskoj radionici.
- Pored toga, ja sam građevinski tehničar, spreman sam da pomognem porodici oko izgradnje kuće i pomoćnih objekata, kao i oko kupovine životinja. Spremni smo i da domaćinu poklonimo kravu - kaže Milorad.
Cena kvadratnog metra u Maloj Crnoj Gori, kaže, kreće se do 10 evra, a Milorad je izričit da ne daje zemlju na korišćenje, već je poklanja u trajno vlasništvo.
- Postojaće neki uslov da će se oni pravno obavezati da će tamo živeti, stvarati, da neće dobiti zemlju koju će prisvojiti i napustiti posle godinu ili dve. Siguran sam da će ovo zanimati samo one koji će ozbiljno razmotriti ovu priču i ponudu, a ne nekoga ko će imati koristi od te zemlje, jer svako ko zaista želi da živi na selu ovde ima divne uslove - objašnjava Milorad.
Svi zainteresovani mogu kontaktirati Milorada na viber broj 068142456. Takođe i putem društvenih mreža, konkretno na FB profilu Durmitorske gorske oči gde je danas objavio svoj oglas.
Kurir.rs/RTCG