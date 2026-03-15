Pronalazak stana u Beogradu koji ispunjava ključne kriterijume, dobru lokaciju, razumnu cenu i blizinu radnog mesta, u 2026. godini često deluje kao dobitak na lutriji. Međutim, iskustvo devojaka koje su iznajmile stan u prizemlju podseća nas na to da se iza mirnih naselja često kriju problemi koji život čine nepodnošljivim.

Korisnica Reddita opisuje svoj novi dom kao stan koji je „po svim kriterijumima“. Blizina posla od svega pet minuta hoda i okruženost zelenilom delovali su kao idealna postavka. Ipak, ubrzo se ispostavilo da stanarke nisu jedini stanovnici ovog prostora. Pojava stonoga u asortimanu različitih veličina i boja pretvorila je svakodnevicu u borbu za opstanak.

- Pričam o tome da ako uveče ustaneš i kreneš da mlatiš papučom oko sebe, možeš da ubiješ 2-3... Najveća koju smo videle je imala više od 15 cm. To više nije buba, to je kućni ljubimac...

Foto: Reddit Printscreen

Problem je u sistemu, ne u stanu

Intervencija profesionalne dezinsekcije, koju je stanodavac korektno angažovao, donela je poražavajuće zaključke. Kako su naveli stručnjaci, problem je spoljašnje prirode. Položaj zgrade, koja je konstantno u senci drveća i fizički ukopana u zemlju, stvara mikroklimu idealnu za razmnožavanje insekata koji vole vlagu.

Zaključak je jasan, u pitanju je samo privremeno rešenje. Dokle god postoje vlaga i mrak, stonoge će pronalaziti put unutra. Ovakva situacija stavlja zakupce u nezavidan položaj, da li ostati u stanu koji im funkcionalno odgovara, ali psihički iscrpljuje, ili raskinuti ugovor uz potencijalne finansijske gubitke?

Saveti zajednice i pravni aspekti

Komentari na društvenim mrežama ukazuju na nekoliko pravaca delovanja. Jedan od korisnika ističe da parcijalno prskanje jednog stana retko daje rezultate ako u zgradi postoji „izvor“ zaraze, poput stana punog smeća ili zapuštenog podruma.

- Problem je kad ima jedan komšija koji neće po svaku cenu da prska i onda kod njega ostanu gnezda... Kada se isprskaju svi stanovi, hodnici, podrumi buba više nema.

Raskid ugovora bez straha

Ako stan ne ispunjava osnovne uslove za zdrav i bezbedan život, zakupac ima pravo na raskid. Mnogi iskusni podstanari savetuju da ugovor često služi samo kao „zastrašivanje pravno nepismenih ljudi“.

- Samo se iseli, imaš argument da stan nije bio prikladan za življenje - glasio je jedan od komentara.

Iako je stanodavac pokazao dobru volju angažovanjem službi, problem stonoga od 15 cm u polusuterenu često prevazilazi mogućnosti standardnog održavanja. Ukoliko zajednička akcija stanara zgrade nije moguća, a stručnjaci potvrđuju da će se stonoge vraćati zbog vlage i senke, najracionalniji potez je potraga za novim domom na višim spratovima.