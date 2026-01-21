Slušaj vest

Od 1. februara Nacionalna služba za zapošljavanje primenjivaće nove osnovice dnevne novčane naknade za nezaposlena lica usklađene sa potrošačkim cenama. Koliko će to iznositi na mesečnom nivou otkrio je direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Milan Bosnić govorio je o ovoj temi:

Milan Bosnić Foto: Kurir Televizija

- Nacionalna služba za zapošljavanje je svakog januara, pa tako i ove godine izvršila usklađivanje iznosa osnovice dnevne novčane naknade, najvišeg i najnižeg bruto iznosa. Sa novčanim indeksom potrošačkih cena u 2025. godini koji iznosi 102,7, odnosno odgovara stopi inflacije od 2,7 % - kaže Mitić i dodaje:

- To znači da primanje uvećanih iznosa počinje od februara 2026. godine, kako za utvrđivanje visine novčane naknade u rešenju u kome se priznaje pravo, tako i na obračun zatečenim korisnicima za isplate koje se vrše počevši od 2026. godine. Najniža bruto novčana zarada iznosi 33.745 dinara, odnosno neto 22.170 dinara. Najveća bruto novčana naknada iznosi 78.226, odnosno neto 51.394 dinara.

Foto: Youtube Printscreen

Računanje visine novčane naknade

Bosnić kaže da visina naknade zavisi od zbira zarada, odnosno osnovica osiguranja:

- Osnovica se uplaćuje na osnovu zarade koje su ostvarene u prethodnih 12 meseci. Stavljanjem u odnos ove prosečne zarade sa prosečnom godišnjom zaradom po zaposlenom u Srbiji, dobija se lični koeficijent, koji je nepromenjiv, a on se množi sa brojem radnih dana.

Pravo na ostvarenje naknade

Dodaje da pravo na ostvarenje novčane naknade imaju lica koja su ostala bez posla kao tehnološki višak i usled zatvaranja firme:

- Trenutno imamo 257.000 nezaposlenih lica, što je za nekoliko stotina manji u odnosu na prošlu godinu. Nacionalna služba za zapošljavanje sada ima jednu zdravu količinu otvorenih mesta i apelujem na ljude da ne čekaju da prime kompletnu novčanu naknadu, već ako im se stvori prilika da je ne propuste.

