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Fijat je zvanično predstavio svoj dugoočekivani model grande panda, koji u novom izdanju donosi spoj prepoznatljivog retro šarma, modernog dizajna i izuzetne praktičnosti. Sa povećanim dimenzijama, nova Panda je kreirana da bude svestran automobil za svakodnevne obaveze, gradsku vožnju i porodične potrebe, ali i za duža putovanja, posebno u hibridnoj verziji koja sa jednim rezervoarom prelazi do 600 kilometara.

Spoj retro i modernog dizajna

Iako ostaje da se vidi koliki će uspeh ostvariti na tržištu, grande panda svakako zaslužuje svoje mesto za svakodnevne gradske obaveze, odvoženje dece u školu ili odlazak u kupovinu. Pokazala se i kao odličan izbor za prvi ili drugi porodični auto, što su mnogi vozači već primetili.

Pored gradske vožnje, pogodna je i za duža putovanja, posebno u hibridnoj verziji koja sa jednim punim rezervoarom benzina pruža domet od 600 kilometara.

Ime panda proteže se kroz tri generacije, sve sa italijanskim šarmom. Novi model je sada "porastao" i postao automobil B segmenta. grande panda je namenjena kupcima koji prvi put kupuju auto, vozačima koji su tek položili, kao i onima čija su se deca odselila pa traže manji auto, tako da je ovo zaista automobil za svakoga. Iz Fijata kažu da je to "stilizovana, svestrana i pristupačna opcija sa izborom pogonskih sistema koja ne pravi kompromise po pitanju tehnologije ili održivosti“.

Spoj retro i modernog dizajna i funkcionalnosti donosiće vam osmeh na lice svakog dana svojim živopisnim izgledom iznutra i spolja. Automobil ima robustan kockasti oblik i odvažan stav.

Standardna oprema na modelu La Prima uključuje: aluminijumske felne od 17 inča, krovne nosače, zatamnjena stakla i spoljne retrovizore koji se mogu električno sklopiti. Ceo izgled modela grande panda dopadljiv je iz svih uglova, kao i veliki utisnuti natpis "Panda“ na bočnim stranama i srebrne krovne šine sa izgledom dijamanta, koje su dostupne na najvišem paketu opreme. Ostali paketi opreme su Pop (dostupan samo kod BEV električnih varijanti) i Icon.

Tri generacije italijanskog šarma u većem pakovanju

Unutrašnjost privlači pažnju sa mnogo boja. Sadrži plastične elemente napravljene od recikliranih materijala, centralna konzola napravljena je od materijala dobijenog od recikliranih kartona za mleko ili sokove (Tetrapak). Komandna tabla ima dizajn inspirisan bambusom, presvučena tkaninom napravljenom sa do 30% bambusovih vlakana.

Reciklirani materijali i bambus u enterijeru

Oprema uključuje ekran od 10,25 inča i digitalnu tablu sa instrumentima od 10 inča. Glavnim ekranom se lako upravlja i možete bežično preslikati sve funkcije vašeg telefona na ekran. Uključuje Apple CarPlay i Android Auto, a tu je i ugrađena satelitska navigacija ekskluzivna za najviše pakete opreme. Ispod ekrana se nalaze i fizički dugmići za brzu upotrebu.

Birač automatskog menjača nalazi se na ravnom delu centralne konzole, zajedno sa bežičnim punjačem za telefon.

Volan je presvučen materijalom mekim na dodir, tu je centralni naslon za ruku, prednji paneli na vratima imaju detalje od tkanine, a sjajni crni B i C stubovi dodaju još više zanimljivosti enterijeru.

Grande panda je auto sa pet sedišta i sa zadnjom klupom. Zadnji red uključuje dve ISOFIX tačke za pričvršćivanje dečjih sedišta za mladu porodicu. Ali sedenje pozadi moglo bi biti tesno za krupnije tinejdžere ili odrasle. Prostor za glavu je sasvim u redu.

Sa svim sedištima u funkciji, zapremina prtljažnika je 412 litara, a prtljažnik je kockastog oblika radi lakšeg utovara i istovara.

Oprema uključuje prednje parking senzore, zadnju kameru, automatski klima-uređaj, bežični punjač za telefon i ugrađenu navigaciju.

Paket La Prima ima grejanu vetrobransku staklenu površinu, grejana prednja sedišta i grejani volan; sve je to deo Zimskog paketa koji košta 500 evra i zaista vredi tog novca u hladno zimsko jutro.

Grande Panda se nudi u sedam svetlih boja, uključujući upečatljivu žutu boju "Limona“.

Savremena tehnologija i digitalni kokpit

Ova verzija blagog hibrida dolazi sa 1,2-litarskim trocilindričnim turbo benzinskim motorom koji isporučuje do 110 konjskih snaga u kombinaciji sa hibridnim sistemom od 48 volti, i uparena je sa automatskim menjačem sa dvostrukim kvačilom u standardnoj opremi, što je čini idealnom za gradski život. Maksimalni obrtni moment je 205 Nm. Čisto benzinska verzija modela grande panda očekuje se uskoro, a električna BEV verzija sa većim dometom do 400 km stiže 2027. godine.

Automobil je opremljen mnogim vrhunskim sigurnosnim sistemima sa vizuelnim i zvučnim upozorenjima, od kojih neke možete i isključiti ako više tako volite.

Grande panda zadaje ozbiljan udarac konkurenciji po pitanju cene, praktičnosti, opreme i čistog užitka u vožnji.

Cene na tržištu Srbije Benzin (1.2 / 100 KS): od 15.490 evra

Hibrid (MHEV): od 18.140 evra

Električna (BEV): od 22.990 evra (mogućnost i subvencija države)