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Fiat Grande Panda, proizveden u Kragujevcu, od 7. novembra biće dostupan kupcima u Japanu.

Kompanija Stellantis Japan potvrdila je lansiranje automobila na japanskom tržištu, gde će početna cena iznositi 3.690.000 jena, odnosno nešto manje od 21.000 evra.

Grande Panda pripada B segmentu i dugačka je 4,01 metar. Njene oštre linije predstavljaju modernu interpretaciju dizajna koji podseća na modele iz 1980. godine.

Prtljažni prostor ima zapreminu od 412 litara, dok se obaranjem zadnje klupe povećava na 1.366 litara. U kabini se nalaze i dodatne pregrade koje obezbeđuju još 13 litara prostora za sitnice.

Za japanske kupce predviđen je 48-voltni hibridni pogonski sklop sa 110 konjskih snaga. Sistem kombinuje 1,2-litarski turbo-benzinski motor, elektromotor i šestostepeni automatski menjač sa dvostrukim kvačilom.

U gradskoj vožnji automobil može da se kreće potpuno bešumno, isključivo na električni pogon, pri brzinama do 30 kilometara na čas i na deonicama dugim oko jedan kilometar. Takav režim namenjen je, pre svega, vožnji u gužvama i čestim zaustavljanjima.

Foto: Shutterstock

Spoljašnji izgled karakterišu reljefni natpis "PANDA“ na vratima, asimetrično postavljen prednji amblem i svetlosne grupe sa piksel grafikom inspirisanom digitalnom kulturom osamdesetih godina.

Ovalni oblici instrument table u enterijeru podsećaju na test-stazu na krovu fabrike Lingotto u Torinu. Plava spoljašnja nijansa "Tasmania Blue“ usklađena je sa jarkožutim detaljima na ventilacionim otvorima, oko centralnog ekrana i na šavovima sedišta.

Najbogatiji paket opreme "La Prima“ donosi aluminijumske felne od 17 inča i krovne nosače. Posebna pažnja posvećena je održivim materijalima, pa je komandna tabla presvučena tkaninom koja sadrži trećinu prirodnih bambusovih vlakana.

Za enterijer se koristi i materijal "Lapolen Ecotek“, napravljen reciklažom plastike i aluminijuma iz približno 140 limenki i ambalaža za piće po vozilu. Sitne metalne čestice ostavljene su vidljivim na površini kako bi materijalu dale karakterističan sjaj.

Prvi automobili proizvedeni u Kragujevcu trebalo bi da stignu u japanske salone početkom novembra, uz očekivanje da će interesovanje kupaca obezbediti dobar početak prodaje na azijskom tržištu.