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Holandska vlada planira da do 2035. godine ukine 25.000 radnih mesta sa punim radnim vremenom u državnoj upravi, što predstavlja oko 16 odsto od ukupno 160.000 takvih pozicija, najavio je danas državni sekretar Erik van der Burg iz Narodne stranke za slobodu i demokratiju (VVD).

U pojedinim sektorima uprave broj radnih mesta biće smanjen za 20 odsto, dok će u drugima rezovi dostići i 60 odsto, prenosi NL tajms.

Vlada u Amsterdamu ne planira opštu zabranu zapošljavanja u državnoj upravi, ali pažljivo će procenjivati da li je potrebno popuniti svako upražnjeno radno mesto.

Van der Burg je upozorio da bi odlazak ključnih zaposlenih bez odgovarajuće zamene mogao da dovede do zastoja u radu državnih službi.

Plan predviđa i smanjenje oslanjanja na skupe spoljne saradnike, uz veće korišćenje digitalnih rešenja, uključujući četbotove koji građanima mogu da pružaju informacije tokom celog dana.

Vlada takođe namerava da smanji i poslovni prostor koji koristi državna uprava, tako da dugoročno bude obezbeđeno jedno radno mesto na svaka dva državna službenika.

Prema rečima Van der Burga, popunjenost kancelarija retko dostiže 70 odsto čak i tokom najprometnijih dana, jer veliki broj zaposlenih radi od kuće.

Višak prostora mogao bi da bude prenamenjen u stambene objekte, poslovne kancelarije ili hotele.

Holandija želi da ovim merama ostvari budžetske uštede u iznosu do 3,5 milijardi evra.