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Kompanija British American Tobacco (BAT) najavila je da će ukinuti 5.500 radnih mesta širom sveta, u sklopu programa koji bi trebalo da smanji troškove, poboljša efikasnost i ubrza primenu veštačke inteligencije u poslovanju.

Dodatnih 3.500 poslova biće prebačeno partnerima, uključujući irsku kompaniju specijalizovanu za IT usluge Accenture, čime će restrukturiranje ukupno obuhvatiti oko 9.000 zaposlenih.

Sjedinjene Američke Države, najveće BAT-ovo tržište, biće izuzete iz programa smanjivanja troškova, koji bi do 2028. godine trebalo da donese uštedu od dodatnih 600 miliona funti godišnje. Uprava je već usvojila plan koji predviđa 500 miliona funti uštede već do početka 2027. godine.

Fokus na tehnologiji i budućnosti

„Gradimo agilniju organizaciju, spremnu za budućnost, sa pojačanom troškovnom disciplinom i upotrebom tehnologije”, poručio je izvršni direktor BAT-a Tadeu Maroko.

Program Fit2Win odigraće ključnu ulogu u pripremi BAT-a za tržišnu utakmicu u okruženju koje se brzo menja, dodao je Maroko.

Većina promena je „potvrđena” u razgovoru sa zaposlenima, a preostali postupci savetovanja sprovode se u skladu sa propisima na pojedinačnim tržištima, dodaje se u saopštenju.

Opterećenje za poslovanje BAT-a predstavljaju strogi propisi i usporeno lansiranje novih proizvoda. Prodaju na američkom tržištu koči, između ostalog, odredba prema kojoj proizvođači novih nikotinskih proizvoda, poput e-cigareta Vuse i nikotinskih vrećica Velo, pre plasmana na tržište moraju da pribave dozvolu regulatora, napominje agencija Rojters.