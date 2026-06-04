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Ukupna procenjena vrednost imovine, u okviru dve celine, iznosi oko 887 miliona dinara.

- Prva celina obuhvata više poslovnih i proizvodnih objekata u Ivanjici, među kojima su zgrade poslovnih usluga, skladišta, proizvodne hale i pomoćni objekti, kao i tekstilna industrijska zgrada površine veće od 3.600 kvadratnih metara - navodi se u dostupnoj dokumentaciji.

U okviru ove celine prodaju se i pomoćni objekti, trafostanica, portirnica i magacini, zatim građevinsko zemljište...

Druga prodajna celina odnosi se na objekat sa pripadajućim zemljištem na katastarskoj parceli u KO Prilike, ukupne prodajne površine 97 kvadratnih metara, uz građevinsko zemljište od 182 kvadratna metra.

Konačna odluka o izboru ponude biće doneta u skladu sa pravilima stečajnog postupka i uz saglasnost Odbora poverilaca. Javno otvaranje ponuda biće održano 30. juna.

Preduzeće Proleter osnovano je 1991. godine i bilo je lider dugi niz godina u proizvodnji čarapa.

Privredni sud u Čačku je u aprilu 2025. godine doneo rešenje o otvaranju stečajnog postupka nad ovim preduzećem, zbog trajne nesposobnosti plaćanja, a bez posla je tada ostalo oko 300 radnika.

Biznis Kurir

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