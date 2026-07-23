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Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda najavio je veliki, kapitalni saobraćajni projekat na Novom Beogradu. Na potezu od Pupinovog mosta do Vojvođanske ulice na Novom Beogradu biće izgrađeno osam kružnih tokova, najavio je on na konferenciji za medije u Starom dvoru.

Sve se menja na Novom Beogradu

U pitanju je potezu od Pupinovog mosta do Vojvođanske ulice na Novom Beogradu.

- Ova da je nazovem, magistrala ili neka vrsta unutrašnjeg prstena, to je danas jedan od najopterećenijih delova grada. Kad pređete Pupinov most pa krenete ka Novom Beogradu, prolazite dole kroz Zemun, prolazi se ispod autoputa, ide dalje ka Veletržnici, onda se dolazi na raskrsnicu Marka Čelebonovića. Iza Marka Čelebonovića se pravi, odnosno produžava se saobraćajnica koja ide s druge strane groblja, i dolazi do Surčinske, i dole se spušta na Vojvođansku ulicu. Plan nam je da tu napravimo 8 kružnih tokova i da učinimo to jednom vrstom unutrašnjeg magistralnog prstena - rekao je Šapić.

On je podsetio da od Surčinske ulice na gore ka Surčinu, i dole, upravo su radovi u toku.

- Tako da ćete sa leve obale Dunava, kada pređete Pupinov most, imati jednu potpuno drugačiju magistralu, gde možete da idete i na Novi Beograd, gde možete da idete na Surčin za Surčin, gde ste povezani sa aerodromom u dva pravca, i ovamo preko Surčina - rekao je Šapić i naglasio:

- Ovo je jedan izuzetno kompleksan projekat, i ja očekujem da ćemo u toku jeseni početi tu sa radovima, a trajaće godinu do godinu i po dana.

- Ovo je jedan od kapitalnih saobraćajnih projekata koji bi značajno trebalo da olakšaju život za više od 700-800.000 ljudi danas koliko danas živi u Surčinu, Zemunu, Novom Beogradu i u tom delu grada i svima onima koji tu prolaze - istakao je Šapić.

Rasterećenje Autokomande

Što se tiče autobuske stanice Jug na Autokomadni, gradonačelik je naveo da ona funkcioniše bolje nego što se očekivao.

- Mislim da ni najveći optimisti nisu računali da će na ovaj način da se rastereti Glavna autobuska stanica. A naravno, u okviru toga, kao što znate, dole pomeranjem onih autobuskih stajališta, gde smo na nju prebacili ovaj međugradski prevoz, pa oslobodili ono isključenje gore za Autokomandu, prvi put, verovatno u poslednjih 50 godina, više nemamo one čepove kad se sa auto-puta isključujete za Autokomandu, već tu sad saobraćaj nesmetano funkcioniše - reko je Šapić.