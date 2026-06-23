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Oracle je tokom protekle godine ukinuo oko 21.000 radnih mesta, odnosno 13 odsto svoje globalne radne snage, dok ubrzano preusmerava milijarde dolara ka veštačkoj inteligenciji i infrastrukturi za data centre.

Prema najnovijem godišnjem izveštaju kompanije, broj zaposlenih pao je sa približno 162.000 na 141.000. Istovremeno, kompanija otvoreno priznaje da bi dalja primena AI tehnologija mogla dovesti do novog smanjenja broja radnih mesta.

- Ono što vidimo nije samo restrukturiranje kompanije Oracle, već transformacija cele tehnološke industrije”, poručuju iz kompanije u izveštaju, ističući kako automatizacija i veštačka inteligencija menjaju potrebe za radnom snagom.

Širi trend u Silicijumskoj dolini

Otpuštanja su deo šireg talasa koji zahvata najveće svetske tehnološke kompanije. Amazon, Meta i Google istovremeno ukidaju desetine hiljada radnih mesta i povećavaju ulaganja u veštačku inteligenciju. Procene pokazuju da je u poslednjih godinu dana više od 100.000 zaposlenih u tehnološkom sektoru ostalo bez posla.

Foto: Evan Vucci/AP

Kompanija koju je suosnovao milijarder Lari Elison tako sledi obrazac koji se sve češće viđa u Silicijumskoj dolini – smanjivanje troškova rada kako bi se finansirala ogromna ulaganja u veštačku inteligenciju.

Skupi zaokret i trka za data centrima

Za Oracle je reč o skupom zaokretu. Kompanija je tokom godine potrošila oko 1,8 milijardi dolara na otpremnine i troškove restrukturiranja, gotovo pet puta više nego godinu ranije. Međutim, cilj je jasan: osloboditi resurse za AI trku koja postaje ključna bitka među tehnološkim džinovima.

Oracle poslednjih godina agresivno gradi data centre za klijente poput OpenAI-ja i Mete, a kompanija samo ove godine planira da uloži najmanje 50 milijardi dolara u infrastrukturu.