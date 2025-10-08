Slušaj vest

Analiza, zasnovana na nalazima ChatGPT-a što je ironično, pokazuje da nova tehnologija može ugroziti poslove u širokom spektru zanimanja, navodi se u izveštaju koji je u ponedeljak objavio senator Berni Sanders.

I medicinsko osoblje na udaru

Prema Sandersu, koji je visoki član Senatskog odbora za zdravstvo, obrazovanje, rad i socijalnu zaštitu, veštačka inteligencija, automatizacija i robotika mogle bi pogoditi 40 odsto medicinskih sestara, 47 odsto vozača kamiona, 64 odsto računovođa, 65 odsto asistenata u nastavi i čak 89 odsto radnika brze hrane.

- Poljoprivredna revolucija odvijala se hiljadama godina. Industrijska revolucija trajala je više od jednog veka. Veštačka radna snaga bi mogla da preoblikuje ekonomiju za manje od jedne decenije - navodi se u izveštaju.

Kako piše Nju Jork Post, rasprave o regulisanju veštačke inteligencije se sve više zahuktavaju u Vašingtonu.

Pitanje nacionalne bezbednosti

Trampova administracija tvrdi da bi SAD trebalo da prednjače u razvoju veštačke inteligencije, upozoravajući da bi to moglo postati pitanje nacionalne bezbednosti ako Kina pobedi u toj trci.

U međuvremenu, demokrate u Senatu pozivaju na strožu regulaciju sektora – kao i na zaštitu radnika, uključujući skraćenje radne nedelje na 32 sata i uvođenje "poreza na robote“ za kompanije koje prelaze na automatizaciju.

Amazon i Volmart, dve najveće američke kompanije po prihodima koje su izlistane na berzi, već su otpustile desetine hiljada radnika dok su pojačavale ulaganja u automatizaciju.

U autorskom tekstu za Foks Njuz, Sanders je u ponedeljak upozorio da veštačka inteligencija i robotika koje danas razvijaju milijarderi omogućavaju korporativnoj Americi da izbriše desetine miliona pristojno plaćenih radnih mesta, smanji troškove rada i poveća profite".