Švedski proizvođač kamiona i autobusa Scania, u vlasništvu Tratona, grupe Volkswagen, ukinuće 750 radnih mesta, kako bi se prilagodio „novim tržišnim uslovima“, saopštilo je u ponedeljak to preduzeće.

- Kompanija prilagođava svoju organizaciju trenutnim uslovima i budućim potrebama. Ovo utiče na 750 radnih mesta u Švedskoj - navodi se u saopštenju.

Skania nije precizirala koji „novi tržišni uslovi“ opravdavaju ovu odluku. Ali je Traton u julu saopštio da je broj prodatih vozila opao za četiri odsto u prvoj polovini godine i dodao da je bilo i neizvesnosti zbog američkih carinskih mera, uz kolebanje kursa švedske krune, prenosi Beta.

Smanjenje broja radnih mesta utiče na 400 ljudi u odeljenju za ljudske resurse i 300 u komercijalnim jedinicama, saopšteno je. Skania zapošljava 59.000 ljudi širom sveta.

BiznisKurir/Biznis.rs

