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Vlada Srbije donela je rešenje o davanju saglasnosti na povećanje osnovnog kapitala Javnog preduzeća "Jugoimport - SDPR", objavljeno je u Službenom glasniku.

Kako je navedeno, odluka o povećanju kapitala doneta je na sednici Jugoimport-SDPR-a 3. septembra.

Takođe, Vlada Srbije donela je odluku o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća "Jugoimport - SDPR" za 2025. godinu.

Kako je navedeno, daje se saglasnost na Odluku o raspodeli dobiti Javno8g preduzeća "Jugoimport - SDPR" po finansijskim izveštajima za 2025. godinu, koju je doneo Upravni odbor Javnog preduzeća "Jugoimport - SDPR" na sednici od 24. septembra 2026. godine.

Obe odluke potpisao je premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut.