U Službenom glasniku objavljena odluka Vlade Srbije o saglasnosti na raspodelu dobiti Jugoimporta po finansijskim izveštajima za prošlu godinu.
Novčanik
Jugoimport SDPR deli dobit za 2025. godinu: Javno preduzeće dobilo saglasnost Vlade Srbije za još jednu stvar
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Vlada Srbije donela je rešenje o davanju saglasnosti na povećanje osnovnog kapitala Javnog preduzeća "Jugoimport - SDPR", objavljeno je u Službenom glasniku.
Kako je navedeno, odluka o povećanju kapitala doneta je na sednici Jugoimport-SDPR-a 3. septembra.
Takođe, Vlada Srbije donela je odluku o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća "Jugoimport - SDPR" za 2025. godinu.
Kako je navedeno, daje se saglasnost na Odluku o raspodeli dobiti Javno8g preduzeća "Jugoimport - SDPR" po finansijskim izveštajima za 2025. godinu, koju je doneo Upravni odbor Javnog preduzeća "Jugoimport - SDPR" na sednici od 24. septembra 2026. godine.
Obe odluke potpisao je premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut.
Kurir Biznis/Tanjug
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