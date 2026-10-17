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Grad Zaječar i preduzeće Jugoimport SDPR iz Beograda potpisali su ugovor o otuđenju nepokretnosti na lokaciji nekadašnje fabrike Timočanka u Zaječaru, a ovaj potez predstavlja korak ka realizaciji ranije najavljenih planova za pokretanje proizvodnih aktivnosti i otvaranje novih radnih mesta u tom gradu.

Ugovor se odnosi na nepokretnosti u Hajduk Veljkovoj ulici broj 136, a potpisali su ga gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović i Jelena Vukasović u ime JP Jugoimport SDPR, prenosi eKapija.

Kako je navedeno, nešto ranije je najavljeno da će Jugoimport SDPR započeti zapošljavanje prvih 50 radnika, dok bi u naredna tri meseca broj zaposlenih trebalo da premaši 100, a u pogonu nekadašnje fabrike planirano je sklapanje domaćih oklopnih borbenih vozila Lazar 3 u konfiguraciji 8x8.

Dodaje se da je gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović rekao da je ponovno stavljanje u funkciju prostora koji godinama nije korišćen važno za dalji privredni razvoj grada.

Planirane aktivnosti, kako je navedeno, deo su šireg procesa proširenja i unapređenja proizvodnih i servisnih kapaciteta Jugoimporta SDPR, kao i razvoja odbrambene industrije Srbije.

Očekuje se da bi realizacija ovog projekta mogla da doprinese jačanju industrijskih kapaciteta Zaječara i otvaranju mogućnosti za zapošljavanje radnika različitih profesija i stepena stručne spreme.