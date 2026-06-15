"Aleksandar Ujedinitelj", "Gavran" i "Komarac" aduti Srbije na smotri u Vilpentu kod Pariza: Kvalitet i cena oružja rame uz rame sa svetskom elitom
Oklopno vozilo "Aleksandar Ujedinitelj", lansirni sistem "Gavran" i dronovi samoubice "Komarac" ponos su srpskog naoružanja kojima će se, između ostalog, "Jugoimport-SDPR" i srpska namenska industrija predstaviti na Međunarodnom sajmu naoružanja "Eurosatory" u Vilpentu kod Pariza.
Jedan od najvećih međunarodnih događaja u oblasti odbrambene industrije održava se od 15. do 19. juna 2026. godine, a preduzeće Jugoimport-SDPR predstaviće svoje adute u hali 5A, na štandu D 190.
Kako su za Kurir Biznis rekli u tom preduzeću na ovoj prestižnoj manifestaciji posvećenoj naoružanju posetiocima će biti predstavljen i veliki broj noviteta.
- Od novih sredstava možemo da izdvojimo razne vrste borbenih dronova i municije za dronove, zatim neke nove borbene sisteme i neke nove tipove municije. Imamo grupacije koje se odnose na sredstva naoružanja pešadije i to su najnoviji modeli pušaka, odnosno uopšte streljačkog naoružanja, moderna municija za malo oružje, bacači granata, minobacači i odgovarajuća municija, lična balistička zaštitna oprema, uniforme, nevođene rakete, savremeni raketni sistem ALAS - rekli su nam u "Jugoimport-SDPR-u".
Lutajući "Gavran" i "Komarac" samoubica
Ovo javno preduzeće će na sajmu predstaviti lutajuću municiju i lansirni sistem "Gavran", kao i familiju oklopnih vozila Lazar 3, Lazar 3M, Miloš, Miloš II i makete aviona Lasta i Sova.
- Aleksandar Ujedinitelj kao novitet koji se prikazuje prvi put u Parizu u vidu makete i multimedijalne prezentacije. Zatim, "Nora" nove generacije kao artiljerijsko oruđe, "Tamnava" raketni modularni sistem. Zatim dronovi samoubice, to jest familija Komarac: Komarac I, Komarac II, Komarac III, nevođene rakete Grad 122 mm i Oganj 128 mm, dometa od 20 do 40 i 50 kilometara i tako dalje - ističu u "Jugoimport--SDPR-u.
Kakve su cene ovih najnovijih oružja srpske namenske industrije u "Jugoimport SDPR-u" za sada nisu mogli da govore, ali ističu da su one vrlo konkurentne na svetskom tržištu.
- Svakako se radi o sredstvima koja su po cenama vrlo konkurentna na svetskom tržištu. Nudimo sredstva koja su po kvalitetu rame uz rame sa vodećim svetskim proizvođačima vojne opreme, naoružanja i municije sa Zapada - naglašavaju u tom javnom preduzeću.
Premijera stiže iz Zastave
Na međunarodnoj smotri naoružanja kod Pariza Srbija će predsaviti i familiju savremenih bojevih glava za integraciju u razne vrste malih borbenih, ofanzivnih dronova mase od 0,9 do 100 kilograma.
- Uključujući i kvadkoptere, kao i dronove u konfiguraciji letelice sa aerodinamičkim fiksiranim površinama, zatim savremene upaljače, elektronske tempirne upaljače za vođene rakete, blizinske upaljače za sve vrste sredstava minobacačke municije. Premijerno prikazujemo Zastavin Top M12 kalibra 30 x 173 mm NATO standarda. Razne vrste municije za dronove - razvijene na bazi konverzije kroz modifikaciju minobacačkih projektila - objašnjavaju iz "Jugoimport-SDPR-a".