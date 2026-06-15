Kakve su cene ovih najnovijih oružja srpske namenske industrije u "Jugoimport SDPR-u" za sada nisu mogli da govore, ali ističu da su one vrlo konkurentne na svetskom tržištu.

- Svakako se radi o sredstvima koja su po cenama vrlo konkurentna na svetskom tržištu. Nudimo sredstva koja su po kvalitetu rame uz rame sa vodećim svetskim proizvođačima vojne opreme, naoružanja i municije sa Zapada - naglašavaju u tom javnom preduzeću.