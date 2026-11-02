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Izvršni direktor Beogradske berze Lazo Ostojić doneo je danas odluku o privremenoj obustavi prava pristupa trgovačkom sistemu članu berze Alta banka AD Beograd, objavljeno je na sajtu Beogradske berze.

Kako je navedeno, privremena obustava primenjuje se od danas, 2.novembra, na period od najviše pet berzanskih sastanaka, najduže zaključno sa 6. novembrom ove godine.

Za vreme trajanja privremene obustave, Alta Banci i njenim ovlašćenim brokerima onemogućava se pristup i korišćenje TS (tehnička prodaja) radi ispostavljanja i izvršavanja naloga za trgovanje.

Nadležna služba Berze bez odlaganja će sprovesti tehničke mere potrebne za izvršenje ove odluke.

Berza povlači, kako se navodi, preostale aktivne naloge Alta Banke iz TS. Izvršni direktor će o ovoj odluci odmah, bez odlaganja, obavestiti Nadzorni odbor Berze.

Takođe, nadležne službe Berze bez odlaganja će zatražiti od Narodne banke Srbije dostavljanje konačnog akta o oduzimanju dozvole za rad, a od Komisije za hartije od vrednosti informaciju o statusu dozvole za obavljanje investicionih usluga i aktivnosti i, ako je donet, odgovarajući akt.

Kako se navodi na sajtu berze, u momentu donošenja ove odluke Berza nije primila konačni akt nadležnog organa o oduzimanju dozvole za rad.

Po prijemu konačnog akta nadležnog organa Berza će bez odlaganja ispitati ispunjenost uslova za prestanak statusa člana Berze.

Iz navedenih razloga odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke, dodaje se u saopštenju.

Alta banka ad Beograd ima status člana Berze na osnovu odluke Nadzornog odbora Berze od 05.12.2024. godine.

Imajući u vidu prirodu i težinu okolnosti koje je NBS javno saopštila, navodi Beogradska berza, postoji opravdan rizik da bi dalje nesmetano poslovanje na TS moglo ugroziti poslovnu sigurnost investitora, drugih učesnika u radu Berze i same Berze.

Podsećamo, Narodna banka Srbije oduzela je 30. oktobra dozvolu za rad Alta banci a.d. Beograd i upravljanje njome prenela na Agenciju za osiguranje depozita.

Alta banka je, u subotu, saopštila da je, u skladu sa važećim zakonskim propisima i odlukama nadležnih regulatornih organa, pokrenut stečajni postupak nad tom bankom.