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Srbija nam je prijateljska zemlja, naše narode vezuje istorija, tradicija, kultura, nama je do toga veoma stalo i očekujemo da će i naredna vlada, posle parlamentarnih izbora, nastaviti istim putem saradnje sa Rusijom, rekla je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

"Znamo da je to u interesu Srba, oni to sami kažu. Srbiji i njenim građanima želimo prosperitet", rekla je Zaharova na konferenciji za medije, prenosi Sputnjik.

Ona je dodala da u Moskvi vide da pripreme za izbore idu aktivnim tempom u skladu sa ustavno-demokratskim principima.

Kako je napomenula, na izborima u Srbiji će biti i posmatrači iz Rusije.

"Oni će biti prisutni na izbornim mestima širom zemlje. I partneri iz Srbije su bili posmatrači na izborima za Dumu. To je korisna i efikasna praksa", zaključila je Zaharova.

Kurir.rs/Tanjug

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