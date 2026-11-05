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Transparentnost Srbija (TS) odbacila je danas tvrdnje preduzeća Ekspo 2027 da je u nabavkama za specijalizovanu svetsku izložbu "Expo 2027 Beograd", koje su do sada sprovedene, prosečan broj ponuda bio 1,93, ponavljajući da je taj broj manji.

TS je reagovala na saopštenje preduzeća Ekspo 2027, u kome je izneto da je prosečan broj ponuda pri nabavkama bio 1,93, a ne kako je TS prethodno navela 1,64, odnosno 1,16 kao prosečan broj prihvatljivih ponuda.

Kako su objasnili iz TS, problem je što kompanija Ekspo 2027 računa prosečan broj ponuda kao odnos između ukupnog broja podnetih ponuda i sprovedenih postupaka nabavki, ali ne i partija u okviru postupaka, koje u suštini predstavljaju zasebne postupke.

- Takvom logikom bi, za nabavku bureka i jogurta za doručak, na koju stigne jedna ponuda za burek i jedna za jogurt, moglo da se zaključi da su bile dve ponude za doručak i da je postojala konkurencija, a zapravo je nije bilo - navela je TS.

Kako su dodali, ukoliko se sa fiktivnog doručka pređe na primer konkretne nabavke za Ekspo, za postupak nabavke mehanizacije za potrebe usluga održavanja javne rasvete na lokaciji Ekspo, koja je sprovedena u 2026. godini, podneto je ukupno 18 ponuda u ukupno 18 partija na koje je bio podeljen postupak. Prema metodi koju koristi TS, prosečan broj ponuda za ovaj postupak nabavke ne bi bio 18, već jedan.

Preduzeće Ekspo 2027 saopštilo je da je od 2024. godine sprovelo ukupno 152 postupka nabavki za potrebe organizacije specijalizovane izložbe, u okviru kojih su podnete 293 ponude, odnosno prosečno 1,93 po postupku.

Analiza koju je TS sprovela pokazala je da je od 2024. do 1. novembra 2026, u ukupno 176 sprovedenih postupaka nabavki (jedna partija - jednako jedan postupak) podneto ukupno 289 ponuda, odnosno prosečno 1,64 ponude po postupku. ; Međutim, ako se računaju samo prihvatljive ponude, prosek je 1,16, naveli su iz TS.

Ilustrativan primer, kako se dodaje, predstavlja nabavka marketinških usluga koju je preduzeće Ekspo istaklo, u kojoj je kroz tri partije podneto ukupno 17 ponuda. ; Od ovih 17 ponuda, prihvatljivo je bilo samo šest.

Ekspo 2027 u saopštenju tvrdi i da se sve nabavke sprovode u skladu sa važećim propisima Srbije, uključujući posebnu uredbu kojom su uređena pravila nabavki za potrebe međunarodne specijalizovane izložbe.

- Međutim, upravo u ovim važećim propisima leži srž problema, jer se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama i ne postoji mogućnost žalbe na donete odluke o izboru ponuđača ili nepravilnosti u sprovođenju postupka - zaključili su iz TS.