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Veš mašina skače kada sile tokom centrifuge ne mogu da se smire pravilnim oslanjanjem i vešanjem bubnja. Uzrok može biti loša nivelacija, neuklonjena transportna zaštita ili neuravnotežen veš. Kod uređaja koji je ranije radio mirno treba proveriti i amortizere, opruge i ležajeve, umesto ponavljanog podešavanja nožica.

Najkorisniji podatak za početak nije koliko je mašina glasna, već kada je problem nastao. Snažno pomeranje pri prvom pranju ili neposredno posle selidbe upućuje na postavljanje. Postepeno pojačavanje buke tokom više meseci otvara sumnju na habanje.

Važno je i da li se problem javlja sa svakim punjenjem ili samo sa jednom prostirkom, ćebetom ili posteljinom. Ako veš mašina skače samo u određenom ciklusu, poređenje punjenja može razdvojiti prolazni disbalans od trajnog problema sa osloncem ili mehanizmom.

Veš mašina skače od prvog pranja: Proverite transportnu zaštitu

Kod mnogih mašina sa prednjim punjenjem transportni vijci učvršćuju pokretni sklop kako se ne bi oštetio u prevozu. Tokom pranja taj sklop mora imati predviđenu slobodu kretanja. Ako zaštita ostane, vibracije se snažno prenose na kućište i pod.

Mašinu zaustavite, isključite iz napajanja i prema uputstvu identifikujte transportne vijke, čaure i ostalu ambalažu koja se uklanja. Ne odvijajte nasumične zavrtnje sa zadnje strane. Broj i položaj transportnih elemenata zavise od modela, a uklonjeni delovi čuvaju se za naredni prevoz.

Ako je već radila sa blokadom, uklanjanje vijaka ne potvrđuje da oštećenja nema. Novo lupanje, curenje ili deformacija posle toga zahtevaju servisnu proveru.

Libela nije dovoljna ako jedna nožica ostaje bez oslonca

Kada veš mašina skače na keramičkom podu, prvo proverite stabilnost isključenog uređaja. Blago pritisnite suprotne uglove gornje ploče. Ako se kućište klacka, sve četiri nožice ne nose ravnomerno opterećenje, čak i kada libela približno pokazuje horizontalu.

Libelom proverite položaj sleva nadesno i napred–nazad, a nožice podesite tako da mašina bude ravna i stabilna. Potom zategnite njihove kontra-navrtke prema uputstvu. Nezategnuta nožica može ponovo promeniti položaj tokom rada.

Položaj proveravajte na mestu na kojem uređaj ostaje. Podešavanje na drugom delu poda nije merodavno ako kupatilske pločice imaju pad prema slivniku; pri vraćanju mašine jedan oslonac može ponovo ostati rasterećen.

Pod mora biti čvrst, čist i bez klizavog sloja deterdženta. Mekana podloga ne rešava savijanje drvenog poda niti loše oslanjanje. Proverite i da kućište ne udara u ormarić, a crevo o zadnju ploču: takav kontakt pojačava buku bez kvara bubnja.

Jedno mokro ćebe može napraviti veći problem od punog bubnja

Ako veš mašina skače povremeno, pogledajte šta se pere. Jedan veliki, natopljeni komad može se skupiti na jednoj strani. Tokom okretanja nastaje neuravnotežena masa koja opterećuje vešanje i pomera uređaj.

Zaustavite program propisanim postupkom, sačekajte otključavanje vrata i rasporedite veš. Poštujte dozvoljeno punjenje konkretnog programa: deklarisanih osam ili devet kilograma ne važi automatski za ćebad, osetljivi veš i svaki drugi ciklus.

Mašina može nekoliko puta pokušavati da rasporedi teret ili smanjiti centrifugu. To je zaštitna reakcija. Niži broj obrtaja može ublažiti problem sa takvim punjenjem, ali ne popravlja labavu nožicu niti istrošen amortizer.

Amortizeri i ležajevi ne daju uvek isti trag

Kada veš mašina skače i sa uobičajenim, pravilno raspoređenim vešom, a oslonci su provereni, pregled obuhvata unutrašnje vešanje. Amortizeri prigušuju kretanje sklopa. Njihovo habanje može dozvoliti prevelike oscilacije i udaranje, naročito pri ubrzavanju centrifuge.

Ležajevi omogućavaju obrtanje bubnja. Grubo brujanje, struganje ili neuobičajen zazor mogu ukazivati na njih, ali sličnu buku mogu napraviti strani predmet, oštećen nosač ili drugi delovi pogona. Zvuk je trag za pregled, ne dovoljan osnov za naručivanje ležajeva.

Na isključenoj i ispražnjenoj mašini bubanj možete polako okrenuti rukom. Ponavljano struganje ili zapinjanje prenesite serviseru. Normalno pomeranje celog vešanog sklopa ne treba mešati sa zazorom unutrašnjeg bubnja; to razlikovanje zahteva pregled.

Kada treba prekinuti korišćenje

Ako veš mašina skače toliko da zateže creva, udara u sanitarije ili ugrožava priključak, prekinite program. Ne pridržavajte je telom tokom centrifuge i ne uklanjajte predmeteizmeđu zida i kućišta.

Za servis zabeležite model, trenutak nastanka problema i vrstu punjenja. Snimak iz bezbedne udaljenosti može pomoći da se razlikuje udaranje od brujanja; ne ponavljajte opasan ciklus samo radi snimanja.