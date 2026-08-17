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Veš mašina jedan je od najvažnijih kućnih aparata, bez kojeg je mnogima teško da zamisle svakodnevni život. Kada se pokvari, većina ljudi odmah kreće u kupovinu nove, jer i nekoliko dana bez nje predstavlja veliki problem.

Prilikom izbora novog uređaja kupci sve više pažnje obraćaju na kvalitet, pouzdanost i iskustva drugih korisnika. Ipak, čini se da ni poznati brendovi nisu uvek garancija kvaliteta.

U Fejsbuk grupi posvećenoj recenzijama proizvoda jedna korisnica zatražila je iskustva vlasnika Haier veš mašina, čije se cene u prodavnicama kreću od oko 460 evra pa naviše.

- Ima li neko Haier veš mašinu? Šta radite da vam veš lepo miriše? - upitala je.

Veš bez mirisa

Na njeno pitanje odgovorili su brojni korisnici. Dok su jedni veoma zadovoljni rezultatima pranja, drugi tvrde da odeća, bez obzira na to koji deterdžent ili omekšivač koriste, gotovo uopšte nema miris.

- Imam model Serija 11. Ni meni veš ne miriše. Isprobala sam gotovo sve omekšivače i deterdžente, a centrifugu spuštam čak i na najmanji broj obrtaja. Šta još mogu da uradim? - napisala je jedna korisnica.

Druga članica grupe smatra da bi problem mogao da bude u izboru programa pranja.

- Probajte da perete na eko programu. Ja sam prezadovoljna. Cela kuća miriše kada izvadim veš iz mašine, a belo rublje bude besprekorno oprano - napisala je.

Dodatno ispiranje kao moguće rešenje

Nekoliko članova grupe podelilo je i svoje trikove za bolje rezultate.

Jedna korisnica savetovala je da se uz deterdžent doda sredstvo za izbeljivanje, dok je za uklanjanje fleka preporučila poseban sprej koji, kako tvrdi, ne oštećuje ni tkaninu ni boju.

Druga korisnica smatra da problem može da se reši uključivanjem dodatnog ispiranja.

- Postoji opcija za dodatno ispiranje. Podesite je na treći nivo i mašina će duže prati, odnosno uključiće i pretpranje - objasnila je.

Dodala je da prethodno temperaturu podešava i do 90 stepeni, nakon čega program traje oko tri sata, ali su rezultati, kako kaže, znatno bolji.

Kako postižu da veš lepo miriše

Jedna korisnica navela je da joj odeća lepo miriše zahvaljujući kombinaciji omekšivača i deterdženata koje koristi, dok za belo rublje redovno dodaje i sredstvo za izbeljivanje i uklanjanje mrlja.

Druga je istakla da poseduje noviji model koji automatski dozira deterdžent i omekšivač.

- Koristim plavi Ornel ili Lenor i cela kuća miriše dok vadim veš iz mašine - napisala je.

Slično iskustvo podelila je još jedna vlasnica Haier mašine, koja kaže da menja deterdžente u zavisnosti od akcija u prodavnicama, dok za omekšivač najčešće bira Duel ili Ornel.

Problem je možda u načinu rada veš mašine

Jedna korisnica smatra da razlog zbog kojeg veš nema intenzivan miris nije u deterdžentu ili omekšivaču, već u načinu na koji mašina radi.

- Ne dopada mi se što mašina stalno ispira fioku za deterdžent, pa odmah povuče i omekšivač ako ga sipam na početku programa. Kada sam kod kuće, omekšivač dodajem naknadno. Ako nisam tu, odeća ima slabiji miris, iako ostaje mekana - napisala je.

Pojedini korisnici smatraju da je jednostavno potrebno navići se na moderne veš mašine, koje troše manje vode i deterdženta nego stariji modeli.

- Otkako koristim automatsko doziranje, shvatila sam da sam godinama preterivala i sa deterdžentom i sa omekšivačem. Tek posle više od pola veka saznala sam da omekšivač nije dobar za peškire i tkanine koje treba da upijaju vodu. Današnje mašine nemaju iste programe i temperature kao stare, pa mnoge fleke prvo uklanjam ručno. Navikla sam se da odeća nema izražen miris, jer to zapravo znači da je čista. Ako veš intenzivno miriše, moguće je da su u njemu ostali tragovi hemikalija - navela je jedna korisnica.

Trik za dugotrajan miris odeće

Ipak, neki tvrde da su pronašli način da veš zadrži prijatan miris i nekoliko dana nakon pranja.

- Za belo rublje koristim jedan deterdžent, a za šareno i tamno drugi. Kada se završi glavni program pranja, uključim kratki program od 15 minuta i tada dodam omekšivač. Zbog detetove alergije koristim blagi omekšivač za njegovu odeću, dok za ostatak porodice koristim drugi. Veš miriše danima – napisala je jedna članica grupe.

Iskustvo vlasnice kombinovane veš mašine i sušilice

Zanimljivo iskustvo podelila je i korisnica koja poseduje kombinovanu veš mašinu i sušilicu.

- Više me je zanimalo nego što me je nerviralo zašto veš nema miris, iako koristim kvalitetne deterdžente i omekšivače. U početku sam mislila da sušilica uklanja miris, ali odeća nije mirisala ni kada bih je samo oprala. Kupila sam čak i mirisne perlice i dodatne mirise za veš, ali ništa nije pomagalo.

Kako kaže, vremenom se situacija promenila.

- Posle izvesnog vremena veš je iz pranja počeo da izlazi sve mirisniji. Nemam objašnjenje zbog čega, ali danas miriše odlično. Možda će i vaša mašina posle nekog vremena prestati da "ubija" miris - navela je.

Nisu svi zadovoljni

Ipak, nisu svi korisnici promenili mišljenje.