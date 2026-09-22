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Oglasi su prepuni polovne bele tehnike uvezene iz Nemačke i Austrije, gde se naizgled odlične veš mašine i kombinovani frižideri prodaju za primamljivih 100 do 150 evra. Iako kupovina ovakvih uređaja može biti fantastičan potez za kućni budžet, serviseri sa višedecenijskim iskustvom upozoravaju da je linija između dobre prilike i bačenog novca izuzetno tanka.

Kada kupujete belu tehniku "na neviđeno" i bez prave garancije, jedan pogrešan izbor može rezultirati popravkom koja je skuplja od samog uređaja.

Kvarovi zbog kojih aparat odmah ide na deponiju

Najveća greška kupaca je fokusiranje isključivo na estetski izgled. Čak i ako mašina spolja nema nijednu ogrebotinu, skriveni unutrašnji kvarovi čine je potpuno neisplativom za popravku.

Veš mašine

Većina novijih mašina proizvodi se sa zavarenim plastičnim kazanom. Kada na takvoj mašini stradaju ležajevi, majstor ne može jednostavno da ih zameni, već mora da seče kazan, menja ležajeve, a zatim ga ponovo vari i lepi. Ovaj zahvat košta između 10.000 i 15.000 dinara. Ako ste mašinu platili 100 evra, popravka je potpuno obesmišljena.

Ukoliko na polovnoj mašini otkaže matična ploča sa procesorom, zamena ovog dela često iznosi od 12.000 do preko 20.000 dinara, a pronalaženje tačne ploče za stariji model iz uvoza može trajati mesecima.

Frižideri

Ako primetite da kompresor frižidera radi neprestano, a uređaj jedva hladi, to je najčešći znak da je freon iscurio u samim zidovima (u izolaciji). Ovakav kvar se u 90% slučajeva ne popravlja, jer zahteva prekopavanje izolacije, što je estetski i finansijski neisplativo. Frižider je praktično za bacanje.

Zamena kompresora, ponovno punjenje sistema freonom i ruke majstora koštaju oko 120 do 150 evra, čime popravka automatski prevazilazi vrednost polovnog uređaja.

Koje polovne uređaje zapravo vredi kupiti?

Uređaji proizvedeni pre 10 do 15 godina često neuporedivo kvalitetniji i izdržljiviji od današnjih modela iz ekonomske klase.

Što manje digitalnih ekrana, touch komandi i pametnih senzora, to je aparat pouzdaniji. Klasičan mehanički programator na veš mašini retko crkava. Isto važi za frižidere, mehanički termostat košta svega 1.500 dinara i menja se za 15 minuta, dok zamena senzora i ploča na frižiderima sa digitalnim displejima košta pravo malo bogatstvo.

Izbegavajte takozvane slim mašine (plitke mašine od 40 cm dubine). Zbog smanjenog prostora, njihovi ležajevi i amortizeri trpe znatno veće opterećenje i propadaju duplo brže nego kod mašina standardne dubine (60 cm).

Kako da testirate uređaj na licu mesta (Trik u 3 sekunde)

Kada odete na stovarište ili kod prodavca, nemojte samo vizuelno pregledati aparat. Postoje brzi testovi koji momentalno otkrivaju stanje ključnih delova.

Za veš mašinu, otvorite vrata i rukom snažno zavrtite bubanj. Ako se bubanj okreće glatko i nečujno, ležajevi su dobri. Ako čujete zvuk "mlevenja" ili osetite da bubanj ima "lufta" kada ga gurnete prstom nagore, ležajevi su pred pucanjem i takvu mašinu odmah preskočite.

Kada pregledate frižider, prvo obratite pažnju na gumu oko vrata. Guma mora da dihtuje savršeno, ukoliko je kruta, ispucala ili visi, hladan vazduh će izlaziti, a kompresor će raditi bez prestanka i brzo pregoreti. Dok frižider radi, stavite ruku na crnu rešetku sa zadnje strane. Ona mora biti ravnomerno topla, ali ne i vrela na dodir. Motor na dnu treba da prede tiho i ravnomerno, bez metalnog zveckanja prilikom paljenja ili gašenja.