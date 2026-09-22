Slušaj vest

Gostujući na Kurir televiziji, ekonomista Goran Puzić je ocenio da je isplata jednokratka pomoći finansijski stabilna jer se ne finansira iz novih zaduženja, naglasivši da će se uloženi novac kroz pojačanu potrošnju i kružni tok ekonomije ubrzo vratiti u budžet Republike Srbije.

Novac se kroz potrošnju vraća u budžet

Uložena sredstva direktno reflektuju na stabilnost ekonomskog sistema jer novac u privredi funkcioniše po principu kružnog toka.

- Država je u okviru paketa mera izdvojila blizu 500 miliona evra kako bi pomogla i građanima i celokupnoj privredi. Ekonomija funkcioniše po principu kružnog toka, pa će se značajan deo tog novca kroz potrošnju ponovo vratiti u budžet Republike Srbije. Sa ekonomskog stanovišta, ove mere potvrđuju odgovornu politiku Vlade i direktno doprinose dugoročnom rastu životnog standarda i opštoj stabilnosti naše zemlje - započeo je Puzić.

Foto: Shutterstock, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Posebno je podvukao finansijsku stabilnost samog paketa mera, istakavši da se novac ne obezbeđuje iz novih zaduživanja.

- Sve što radimo u životu može biti predmet kritika, ali smatram da ovde za to nema mesta. Jasno je i precizno objašnjeno da se ove mere ne finansiraju iz novih zaduženja, već iz realnih sredstava budžeta države. Reč je o dobroj i stabilnoj meri, pri čemu cela ekonomija funkcioniše na principu kružnog toka novca.

Geopolitičko balansiranje i istorijske paralele

Osvrćući se na složenu geopolitičku situaciju u svetu, gde mnoge zemlje sprovode restrikcije i zamrzavaju prihode, Puzić smatra da je očuvanje stabilnosti u Srbiji rezultat dugogodišnjeg ekonomskog i političkog pozicioniranja.

- To je, pre svega, rezultat dugogodišnjeg rada države i predsednika Republike. Godine 2012. sadašnja vlast je od prethodne nasledila potpuno praznu kasu i ekonomski krah uzrokovan pogrešnim modelom privatizacije i radom tadašnje Agencije za privatizaciju. Takođe, tada smo bili oslonjeni isključivo na Zapad, što je bila greška. Danas Srbija uspešno balansira između Istoka i Zapada, u čemu leži ključ našeg ekonomskog razvoja. Kina je danas vodeća svetska sila po bruto domaćem proizvodu i obimu proizvodnje, pa je saradnja sa njom potpuno logična. Razlika između mikro i makroekonomije u suštini je veoma mala, a naši rezultati pokazuju koliko je važno voditi izbalansiranu i odgovornu politiku - objasnio je ekonomista.

04:31 Goran Puzić: Srbija uspešno balansira između Istoka i Zapada, to ključ našeg ekonomskog razvoja Izvor: Kuriri televizija

Apel za bolji položaj najugroženijih penzionera

Posebno se osvrnuo na položaj penzionera sa najnižim primanjima.

- Šira ekonomska slika zahteva nastavak privlačenja i stranih i domaćih investicija, što je ključni uslov za razvoj privrede. U tom kontekstu, neophodno je dodatno poboljšati položaj penzionera, pre svega onih koji su ostvarili punih 40 godina radnog staža, a radili su za minimalac, pa su im penzije spale na oko 33.000 do 34.000 dinara. Uputiću i jednu kritiku: ta kategorija stanovništva je i dalje ekonomski nezaštićena i trpi velike gubitke na mesečnom nivou, posebno kada su u domaćinstvu dva penzionera. Zbog toga su mere podrške koje Vlada donosi izuzetno značajne.

Govoreći o ekonomskim modelima i opravdanosti državne pomoći građanima, ekonomista se usprotivio zagovornicima restriktivne fiskalne politike.

- Protivnik sam stava pojedinih ekonomista da se privreda razvija štednjom - ekonomija se razvija potrošnjom i investicijama. Da bi građani mogli da troše, neophodne su upravo ovakve mere podrške. Koliko god neko pokušavao da kritikuje vlast, u ovome nema mesta kritici jer je mera nesumnjivo dobra, ovde je reč o potezu koji je koristan i koji pokazuje u kojoj meri država štiti svoje građane i radi na ekonomskoj stabilnosti.

"Ova vlast je uradila mnogo"

Napravio je paralelu sa kriznim periodima iz prošlosti, podsećajući na reakcije koje su pratile ranije vanredne mere države.

- Često zaboravljamo stvarne činjenice, pa se valja prisetiti i mera države tokom pandemije koronavirusa. Opozicija je te mere odmah kritikovala, tvrdeći da vode ka takozvanom državnom kapitalizmu. Međutim, nije reč ni o kakvom državnom kapitalizmu - zadatak svake odgovorne vlade jeste da radi na poboljšanju životnog standarda svojih građana. Upravo to je isključivi cilj i ovih mera.

Foto: Kurir Televizija

Kako je on naglasio, očuvanje stabilnosti u aktuelnim globalnim uslovima su ključni uspeh države.

- Ne smemo zaboraviti gde smo bili juče, a gde smo danas. Tokom proteklih 14 godina urađeno je zaista mnogo, od infrastrukture do uspešnog navigiranja kroz veoma složene geopolitičke okolnosti. U ovako složenim geopolitičkim okolnostima, država je uspela da očuva potpunu ekonomsku stabilnost. To je delovalo gotovo nemoguće, s obzirom na to da je sadašnja vlast nasledila zemlju koja je u svakom smislu.

Za kraj je zaključio da su velika ulaganja u infrastrukturu dokazan mehanizam za pokretanje privrede u kriznim vremenim.

- Kada objektivno sagledamo parametre razvoja, valja se prisetiti i Velike ekonomske krize s početka 20. veka: Amerikanci su svoju ekonomiju podigli upravo masovnim javnim radovima. Nešto veoma slično urađeno je i kod nas kroz infrastrukturu i investicije. Najveći uspeh ovih mera jeste to što su pokazale da država postoji upravo zato da pomogne običnom građaninu.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

BONUS VIDEO: