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Prijava za jednokratnu državnu pomoć od 6.000 dinara, namenjenu punoletnim građanima Srbije koji ispunjavaju propisane uslove, počinje večeras tačno u ponoć.

Građani će moći da se prijave isključivo elektronskim putem preko portala Uprave za trezor, na adresi idp.trezor.gov.rs, koji će biti dostipan od ponoći, a rok za prijavu traje do 21. septembra.

Pre nego što podnesu prijavu, građani bi trebalo da provere da li se već nalaze u evidenciji nosilaca prava iz Akcionarskog fonda. Na samom portalu biće omogućena provera statusa, podnošenje prijave, praćenje njenog toka, kao i slanje reklamacije ukoliko dođe do problema.

Prvi korak je provera statusa

Pre podnođenja prijave obavezno proverite svoj status u Akcionarskom fondu. Provera se obavlja jednostavno - potrebno je uneti JMBG u predviđeno polje, nakon čega će građanin odmah dobiti informaciju da li se nalazi u evidenciji nosilaca prava ili ne.

Ukoliko portal pokaže da građanin već ima taj status, nije potrebno da podnosi novu prijavu. U tom slučaju 6.000 dinara biće mu uplaćeno automatski na tekući račun.

Građani koji nisu u evidenciji Akcionarskog fonda moraće da podnesu elektronsku prijavu. Za to su im potrebni važeća lična karta sa prebivalištem na teritoriji Srbije.

Jednostavno popunjavajte ponuđenja polja i za to vam je potrebno svega nekoliko klikova. Nakon slanja prijave njen status može se pratiti na istom portalu, u odeljku "Provera statusa prijave“. Ukoliko građanin primeti problem ili smatra da nešto nije urađeno kako treba, reklamaciju može poslati kroz opciju "Prijava problema“.

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Kada se utvrdi da su ispunjeni svi uslovi, Ministarstvo finansija preko Uprave za trezor dostavlja podatke Banci Poštanska štedionica, koja obavlja isplatu.

Za građane koji se dodatno prijave, isplata je predviđena od 23. do 25. septembra, a novac će moći da podignu u roku od godinu dana. Oni koji već imaju status nosioca prava iz Akcionarskog fonda dobiće novac 22. septembra, bez vremenskog ograničenja za podizanje.

Uslovi za prijavu Da bi ostvarili pravo na ovu pomoć, građani koji se prijavljuju moraju da ispune sledeće uslove: da su punoletni, odnosno da su napunili 18 godina najkasnije 1. septembra 2026

da imaju važeću ličnu kartu

da imaju prebivalište u Srbiji

da su državljani Republike Srbije

da nisu nosioci prava u Akcionarskom fondu

Ko ne mora da se prijavljuje?

Pored nosilaca prava u Akcionarskom fondu, postoje i kategorije građana kojima će novac biti isplaćen bez podnošenja prijave.

To su korisnici prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, korisnici novčane socijalne pomoći, kao i lica koja se nalaze u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija. Njihovi podaci biće pribavljeni službenim putem.

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Istovremeno, najavljena je i isplata drugih jednokratnih davanja. Penzionerima će, u zavisnosti od njihovog statusa, biti isplaćeno 35.000, 27.500 ili 20.000 dinara, dok je za korisnike novčane socijalne pomoći, borce i korisnike boračkog dodatka, kao i korisnike dečjeg dodatka, isplata najavljena za 14. septembar.

Pravo imaju i naslednici

Pravo na novčanu naknadu mogu da ostvare i naslednici preminulih nosilaca prava iz Akcionarskog fonda. Za to je potrebno da dostave pravosnažno ostavinsko rešenje i važeću ličnu kartu.

Iznos koji će naslednik dobiti zavisiće od prava koja su mu utvrđena tokom ostavinskog postupka.

Najvažniji datum za građane koji moraju da se prijave je 7. septembar - prijava počinje tačno u ponoć i trajaće do 21. septembra.