Slušaj vest

Banka Poštanska štedionica najoštrije je odbacila tvrdnje Nemanje Šarovića da je banka "kaput“, ocenjujući ih kao neistinite, neosnovane i krajnje neodgovorne. Kako se saznaje, rukovodstvo banke i zaposleni tokom dana preduzeli su dodatne mere kako bi smirili uznemirenost klijenata i omogućili nesmetanu isplatu novca. Pojedine filijale produžile su radno vreme do 19.30 časova, a neke su radile i duže.

Prema nezvaničnim saznanjima, direktor banke je zajedno sa zaposlenima uspeo da stabilizuje situaciju i odgovori na povećano interesovanje građana koji su, nakon objava na društvenim mrežama, želeli da provere stanje svojih sredstava ili podignu novac.

Zbog toga je produženo radno vreme filijala, a zaposleni su ostali na svojim radnim mestima kako bi svi klijenti koji su došli u banku bili usluženi.

Isplate obavljane i u dinarima i u devizama

Kako se saznaje, banka je tokom dana obavljala isplate u dinarima i stranoj valuti, a klijentima kojima je novac bio hitno potreban omogućene su i isplate u dinarima.

Cilj produženog radnog vremena bio je da se odgovori na zahteve građana i spreči dodatno uznemiravanje klijenata. Banka je obezbeđena i organizaciono spremna za nastavak redovnog poslovanja i otvaranje filijala u petak ujutru.

Banka odbacila tvrdnje o propasti i pozvala nadležne da reaguju

Banka Poštanska štedionica saopštila je ranije danas da najoštrije odbacuje tvrdnju Nemanje Šarovića da je banka "kaput“, ocenjujući da takve poruke, iznete bez dokaza, mogu izazvati strah među građanima i narušiti poverenje u finansijski sistem.

"Pozivamo nadležne državne organe da, u okviru svojih ovlašćenja, ispitaju okolnosti i posledice ovakvih objava i preduzmu zakonom predviđene mere ukoliko utvrde povredu zakona. Širenje neosnovanih tvrdnji o propasti banke može izazvati strah i naneti štetu njenim 1.600.000 klijenata, zaposlenima, državi i poverenju u finansijski sistem“, navodi se u saopštenju.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Iz banke su poručili da sloboda govora podrazumeva i odgovornost za javno iznete tvrdnje, posebno kada one mogu izazvati zabrinutost građana za njihovu štednju, penzije i zarade.

"Pravo na kritiku je nesporno, a tvrdnje koje mogu uznemiriti građane za njihovu ušteđevinu, penzije i zarade zahtevaju proverljive dokaze i posebnu odgovornost“, navodi se u saopštenju.

Banka je podsetila i da posluje već 105 godina, tokom kojih je, kako ističu, poverenje građana i privrede gradila kroz različite društvene i ekonomske okolnosti.

Najavljene krivične prijave

Podsetimo, biće podnete krivične prijave protiv NN lica zbog širenja panike.