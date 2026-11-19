Klima u automobilu nije samo za leto: Evo zašto je važno da je uključujete i zimi, ali nakon ove provere
- Klima u automobilu nije samo za leto: zimi uklanja vlagu iz kabine, sprečava zamagljivanje stakala i pomaže boljoj vidljivosti i bezbednosti
- Redovno uključivanje čuva i sam sistem, jer podmazuje delove i smanjuje rizik od isušivanja zaptivki i kvarova
Većina vozača klima-uređaj povezuje sa letnjim mesecima i rashlađivanjem kabine, ali ovaj sistem ima važnu ulogu i tokom hladnijeg dela godine.
Jedna od njegovih najvažnijih funkcija jeste uklanjanje vlage iz vazduha u kabini. Zbog toga klima pomaže u sprečavanju zamagljivanja stakala, što direktno utiče na bezbednost u saobraćaju.
Smanjenje vlage istovremeno otežava razvoj gljivica i bakterija u unutrašnjosti automobila.
Redovno uključivanje klime korisno je i za očuvanje samog uređaja. Cirkulacijom rashladnog gasa i ulja podmazuju se pokretni delovi sistema, čime se smanjuje mogućnost isušivanja zaptivki i gumenih elemenata.
Na taj način smanjuje se rizik od njihovog pucanja i nastanka kvarova.
Važna je granica
Kada spoljna temperatura padne ispod pet stepeni Celzijusa, ne preporučuje se uključivanje klima-uređaja.
Većina novijih automobila ima temperaturni senzor koji automatski blokira rad sistema pri niskim temperaturama, kako bi se sprečili potencijalni problemi povezani sa zamrzavanjem vlage u sistemu.
Kod starijih automobila vozač mora sam da vodi računa o spoljašnjoj temperaturi jer takva zaštita možda ne postoji.
Zato je preporuka da se klima povremeno uključi tokom jeseni i zime, kada temperatura prelazi pet stepeni. Nekoliko minuta rada dovoljno je da sistem cirkuliše ulje i rashladni gas.
Tako ćete istovremeno pomoći u održavanju klima-uređaja, smanjiti vlagu u kabini i obezbediti bolju vidljivost tokom vožnje.
Biznis kurir/B92.net