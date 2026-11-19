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Većina vozača klima-uređaj povezuje sa letnjim mesecima i rashlađivanjem kabine, ali ovaj sistem ima važnu ulogu i tokom hladnijeg dela godine.

Jedna od njegovih najvažnijih funkcija jeste uklanjanje vlage iz vazduha u kabini. Zbog toga klima pomaže u sprečavanju zamagljivanja stakala, što direktno utiče na bezbednost u saobraćaju.

Smanjenje vlage istovremeno otežava razvoj gljivica i bakterija u unutrašnjosti automobila.

Redovno uključivanje klime korisno je i za očuvanje samog uređaja. Cirkulacijom rashladnog gasa i ulja podmazuju se pokretni delovi sistema, čime se smanjuje mogućnost isušivanja zaptivki i gumenih elemenata.

Na taj način smanjuje se rizik od njihovog pucanja i nastanka kvarova.

Važna je granica

Kada spoljna temperatura padne ispod pet stepeni Celzijusa, ne preporučuje se uključivanje klima-uređaja.

Većina novijih automobila ima temperaturni senzor koji automatski blokira rad sistema pri niskim temperaturama, kako bi se sprečili potencijalni problemi povezani sa zamrzavanjem vlage u sistemu.

Kod starijih automobila vozač mora sam da vodi računa o spoljašnjoj temperaturi jer takva zaštita možda ne postoji.

Zato je preporuka da se klima povremeno uključi tokom jeseni i zime, kada temperatura prelazi pet stepeni. Nekoliko minuta rada dovoljno je da sistem cirkuliše ulje i rashladni gas.