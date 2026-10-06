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Ministarstvo privrede saopštilo je da će se uključiti u trgovanje akcijama na Beogradskoj berzi i ispostaviti naloge za prodaju akcija u vlasništvu Akcionarskog fonda.

Kako je navedeno u saopštenju objavljenom na sajtu Ministarstva, na prodaju su ponuđeni vlasnički udeli u 10 akcionarskih društava, a broj akcija koje će biti ponuđene kreće se od 2.312 do 176.959.

-''Obaveštavamo sve zainteresovane da će se Ministarstvo privrede uključiti u trgovanje akcijama na Beogradskoj berzi i ispostaviti naloge za prodaju akcija u vlasništvu Akcionarskog fonda", navodi se na sajtu ministarstva.

Na listi se nalaze kompanije iz različitih delatnosti i gradova širom Srbije.

Preduzeća čije se akcije nude na prodaju:

Termovent SC Livnica čelika iz Bačke Topole

Mint kovačnica iz Niša

Centroprom iz Beograda

Autoprevoz Janjušević iz Priboja

Medifarm iz Beograda

Mladost iz Aleksandrovca

Bag iz Bačkog Gradišta

Impol Seval iz Sevojna

Zlatarplast iz Nove Varoši

Hemijska industrija Panonija iz Pančeva

Reč je o preduzećima koja posluju u različitim sektorima - od proizvodnje čelika, aluminijuma i ambalaže, preko izgradnje stambenih objekata, do trgovine i iznajmljivanja poslovnog prostora i drugih delatnosti.

Količina akcija koje se nude značajno se razlikuje od kompanije do kompanije. Najmanji ponuđeni paket iznosi 2.312 akcija, dok najveći obuhvata čak 176.959 akcija.

Ovo nije prvi put da država putem Beogradske berze prodaje akcije iz portfelja Akcionarskog fonda. Za potencijalne kupce ovakve ponude predstavljaju mogućnost da dođu do vlasničkog udela u kompanijama koje posluju u različitim oblastima.

Iz Ministarstva privrede nisu u ovom obaveštenju naveli ukupnu vrednost svih ponuđenih akcija, već su zainteresovane uputili na trgovanje na Beogradskoj berzi, gde će se realizovati prodajni nalozi.

Za investitore će zato biti najvažnije po kojoj ceni će akcije biti ponuđene i kakvo će interesovanje za njih postojati na tržištu.

Kurir Biznis