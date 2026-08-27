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Primena veštačke inteligencije, unapređenje genetskog potencijala goveda i savremeno upravljanje farmama mogli bi da postanu ključne oblasti buduće saradnje Srbije i Kanade u poljoprivredi.

O konkretnim projektima razgovarali su ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić, ambasadorka Kanade u Srbiji Mišel Kameron i članovi kanadske parlamentarne delegacije.

Glamočić je naglasio da Srbija želi da saradnju sa Kanadom usmeri ka projektima čiji će rezultati biti direktno primenljivi na domaćim gazdinstvima.

– Kanada ima veliko znanje i iskustvo u oblasti genetike goveda, savremenih tehnologija u stočarstvu i primene veštačke inteligencije u upravljanju farmama. Želimo da to znanje povežemo sa našim stručnim institucijama i poljoprivrednim gazdinstvima i pokažemo kako savremena rešenja mogu doprineti većoj produktivnosti, boljem zdravlju životinja i ekonomičnijoj proizvodnji – poručio je Glamočić.

Poseban prostor za saradnju prepoznat je u genomskoj selekciji, praćenju zdravlja i reprodukcije životinja, optimizaciji ishrane, ranom otkrivanju bolesti i efikasnijem korišćenju podataka u stočarskoj proizvodnji.

Na sastanku je bilo reči i o povećanju trgovinske razmene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, širenju ponude srpske robe na kanadskom tržištu, kao i o jačanju veterinarske saradnje i uklanjanju administrativnih i tehničkih prepreka za izvoz.

Srbija i Kanada institucionalnu osnovu za saradnju imaju od 2012. godine, kada je potpisan memorandum koji obuhvata i oblasti stočarstva i genetskih resursa.

Glamočić je ocenio da intenzivniji politički i ekonomski kontakti dve zemlje predstavljaju dobru osnovu da se razgovori pretvore u konkretne projekte od neposredne koristi za srpske poljoprivrednike.